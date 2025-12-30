إعلان

"الميدالية سر جذب ما تريد".. خبيرة طاقة تكشف السبب

كتبت- أسماء مرسي:

07:47 م 30/12/2025

تعبيرية

أوضحت خبيرة علم الطاقة سونيا الحبال أن العقل الباطن يتأثر بشكل كبير بالصور والمجسمات التي نراها باستمرار، مشيرة إلى أن هذا التأثير يساعد في تحقيق الأهداف والطموحات.

فكرة الميدالية كأداة جذب

وخلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أشارت إلى أن اقتناء ميدالية تحمل شكل الشيء الذي ترغب في الحصول عليه، مثل سيارة أو منزل أو طائرة، وسيلة قوية لجذب هذا الهدف.

وقالت: "لمس الميدالية ورؤيتها يوميا يرسل إشارات قوية للعقل الباطن والكون بأن هذا الشيء أصبح قريبا منك".

أنواع الميداليات ودلالاتها

ميدالية السيارة: تساعد على جذب وسيلة انتقال جديدة أو شراء سيارة.

ميدالية البيت "المفتاح": ترمز لامتلاك عقار أو الشعور بالأمان والاستقرار.

ميدالية الطائرة: مخصصة للراغبين في السفر أو الانطلاق في حياتهم المهنية.

كيفية استخدام طاقة الميدالية لتحقيق أهدافك؟

لتفعيل تأثير الميدالية، نصحت خبيرة الطاقة باختيار ميدالية مصنوعة من مادة جيدة وتُشعرك بالراحة، والإمساك بها يوميا مع استحضار مشاعر الامتنان وكأن الهدف تحقق بالفعل.

وأضافت: "هذا الأسلوب يعزز التواصل بين العقل الباطن والكون، ويزيد فرص تحقيق الأهداف بطريقة أسرع وأكثر وضوحًا".

اداة جذب الميدالية تعليق ميدالية

