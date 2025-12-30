رئيس غرفة صناعة الذهب: 2025 العام الأفضل للمعدن الأصفر منذ عقود

قال إيهاب وصفي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب والمعادن الثمينة لا تزال متمسكة بمكاسبها القوية رغم التذبذبات الطفيفة الأخيرة.

وشدد على أن بريق الذهب كخيار استثماري يظل هو الأقوى والأمثل عند التخطيط للمدى الطويل.

وأضاف وصفي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن عام 2025 سجل أداءً تاريخياً هو الأفضل لقطاع المعادن الثمينة منذ عام 1979، حيث قفزت أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى 74%، بينما حققت الفضة طفرة هائلة بتجاوزها حاجز الـ 120%.

وأوضح رئيس الغرفة، أن التراجعات التي رُصدت مؤخراً لا تخرج عن كونها "عمليات تصحيح" أو نقاط لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية المتتالية، مشيراً إلى أن السوق شهد انخفاضاً بنحو 5% للذهب و8% للفضة و10% للبلاتين، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مجدداً اليوم، لتعويض جزء من تلك الخسائر.

وأكد أن التحركات السعرية في البورصات العالمية تخضع لطبيعة اقتصادية معروفة، حيث تتبع الارتفاعات الكبيرة دائماً نقاط تحول تؤدي إلى انخفاضات مؤقتة، وهي نتيجة مباشرة لتوجه المستثمرين نحو تسييل جزء من مكاسبهم.

ووجه نصيحة مهمة للمستثمرين، محذراً من أن المضاربة أو الاستثمار في الذهب على المدى القصير ينطوي على مخاطر عالية بسبب تقلبات الأسعار اللحظية.

واختتم أن الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع المعدن الأصفر هي الاستثمار لفترات لا تقل عن 6 أشهر أو أكثر، مؤكداً أن هذا النهج هو الطريقة الصحيحة والمضمونة لتحقيق عوائد مجزية وتفادي المخاطر في الفترة الراهنة والمستقبلية.

