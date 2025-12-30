

كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، عن استعدادات التصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي بدأ فيها التصويت بالخارج في نيوزيلاندا.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن أول مقر من المقرات التي تعقد بها اللجان الانتخابية في الخارج والبالغ عددها 139 مقر في 117 دولة بدأت التصويت وهي سفارة جمهورية مصر العربية في نيوزيلاندا في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيوزيلاندا الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، تباعا سيتم فتح المقرات على مدار 24 ساعة وفقاً لتوقيت كل دولة.

أشار إلى أن آخر مقر بالخارج يبدأ أعمال الاقتراع سيكون لوس انجلوس غدًا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مهيبًا بكل المصريين المقيمين بالخارج وموطنهم الانتخابي في الدوائر الانتخابية محل الانتخاب المشاركة، على أن يكون الاختيار ما بين المرشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع.

لفت "صوتكم مسموع واختياراتكم كثيرًا تكون هي الفيصل والحكم وتصنع الفارق".

كما تقدم القاضي أحمد بنداري بواجب العزاء في وفاة المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم - رئيس النيابة الإدارية، والتي توفيت إثر حادث انقلاب سيارتها عقب الانتهاء من أعمال فرز اللجنة الفرعية التابعة للدائرة الأولى بمحافظة قنا.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحا في عشر محافظات.



اقرأ أيضًا:

قرار جديد من الجنايات بشأن المتهمين بقتل نجل السفير السابق بالشيخ زايد





شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور





قرار قضائي بشأن الاستئناف على رفض دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي



