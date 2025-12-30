إعلان

بحضور عدد من مطربي المهرجانات.. أحمد عبده يحتفل بخطوبته في أجواء رومانسية

كتب : مروان الطيب

06:01 م 30/12/2025
    مطرب المهرجانات أحمد عبده مع خطيبته
    مطرب المهرجانات أحمد عبده وخطيبته
    مطرب المهرجانات أحمد عبده يحتفل بخطوبته
    مطرب المهرجانات أحمد عبده
    مؤدي المهرجانات أحمد عبده
    مطرب المهرجانات أحمد عبده في جلسة رومانسية
    مطرب المهرجانات أحمد عبده يحتفل بخطوبته في أجواء رومانسية

احتفل مطرب المهرجانات أحمد عبده بخطوبته في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

خضع أحمد عبده لجلسة تصوير رومانسية مع خطيبته، وحرص عدد من مطربي المهرجانات على حضور حفل الخطوبة والاحتفال هم حودة بندق، حمو بيكا، علي قدورة، عمر الكروان، ومحمود قفشة.

وطرح أحمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان "هنا متعشوهاش" والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد مطرب المهرجانات أحمد عبده من أبرز نجوم الأغنية وطرح عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية

أحمد عبده خطوبة أحمد عبده مطربي المهرجانات

