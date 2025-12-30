احتفل مطرب المهرجانات أحمد عبده بخطوبته في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

خضع أحمد عبده لجلسة تصوير رومانسية مع خطيبته، وحرص عدد من مطربي المهرجانات على حضور حفل الخطوبة والاحتفال هم حودة بندق، حمو بيكا، علي قدورة، عمر الكروان، ومحمود قفشة.

وطرح أحمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان "هنا متعشوهاش" والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد مطرب المهرجانات أحمد عبده من أبرز نجوم الأغنية وطرح عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية

اقرأ أيضا:

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته (صور)