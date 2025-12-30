3 رؤساء وزراء في افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة.. ما القصة؟

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين، أبرزهم: المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للجامعة.

وألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة أكد خلالها أن الجامعة تأسست برؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التميز والجودة مع الالتزام بالمعايير العالمية، في الوقت ذاته الذي تحافظ فيه على الهوية الوطنية وتسهم في خدمة المجتمع.

بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: دائماً ما نقول كدولة بأن هدفنا في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة والقادمة أيضاً، هو ملفا الصحة والتعليم، واليوم هذا الصرح الذي نتواجد به يجمع الصحة والتعليم، ودائماً ما أكون حريصاً في كل متابعاتي مع السادة الوزراء على مراجعة كل المشروعات التي تتم في الدولة في هذين المجالين المهمين، نظراً لكونهما الأولوية القصوى للحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء: كما أحرص حتى خلال الزيارات الميدانية التي أقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة إما مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لنعطي رسالةً مفادها مدى اهتمام الدولة، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذين الملفين.

وتابع قائلاً: بالتالي نحن كدولة نبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الأمر، وقد تحققت طفرة كبيرة بحمد الله من خلال المنشآت التابعة للدولة، ولكن يبقى دائماً الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص كمكمّلٍ للدولة المصرية، لذلك كان اهتمامي الشديد بالتواجد اليوم للمشاركة في افتتاح هذا الصرح الذي يعد نموذجاً للمشاركة الجادة جداً من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ عملاقٍ سيقدم خدمةً كبيرةً جداً في مجالي التعليم والصحة.