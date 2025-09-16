"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

كتب – سيد متولي

أثارت شركة صينية جدلا واسعا بعرضها مكافأة قدرها مليون يوان (140 ألف دولار أمريكي) لتشجيع فقدان الوزن بين موظفيها، حيث حصل أحد الموظفين على 20 ألف يوان بعد أن خسر أكثر من 20 كيلوجراما من وزنه في 90 يوما فقط.

وفي الثاني عشر من أغسطس، تصدرت شركة التكنولوجيا Arashi Vision Inc، ومقرها شنتشن، والمعروفة باسم Insta360، عناوين الصحف بتحديها السنوي لخسارة الوزن بمليون يوان.

تهدف هذه المبادرة، التي تقام كل عام، إلى تحفيز الموظفين على اتباع أنماط حياة أكثر صحة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

وبحسب موقع scmp، فقواعد الشركة واضحة، جميع الموظفين مؤهلون للتسجيل، ولكل 0.5 كجم من الوزن المفقود، يمكن للمشاركين كسب مكافأة نقدية قدرها 500 يوان (70 دولارًا أمريكيًا).

وهذا العام، خسر موظف يدعى شي يا تشي 20 كيلوجراما في غضون ثلاثة أشهر، وحصل على جائزة نقدية قدرها 20 ألف يوان (2800 دولار أمريكي) ولقب "بطل إنقاص الوزن".

وكشف شي أنه ظل منضبط طوال التحدي، حيث كان يدير نظامه الغذائي بعناية ويمارس التمارين الرياضية لمدة ساعة ونصف كل يوم.

"أعتقد أن هذا هو أفضل وقت في حياتي لأصبح أفضل نسخة من نفسي، الأمر لا يتعلق بالجمال فحسب، بل بالصحة أيضًا"، كما صرح.

حتى أن شي شارك "طريقة تشين هاو لإنقاص الوزن" في الدردشة الجماعية لإلهام الزملاء الآخرين الذين كانوا يمرون بمرحلة من عدم الاستقرار.

النظام الغذائي الذي ساعد الممثل الصيني تشين هاو على خسارة 10 كيلوجرامات في 15 يومًا فقط يتكون من شرب حليب الصويا فقط في اليوم الأول، وتناول الذرة في اليوم الثاني، وتناول الفاكهة في اليوم الثالث، والتبديل بين البروتينات والخضروات في الأيام اللاحقة.

ومنذ عام 2022، أجرت الشركة سبع جولات من هذا التحدي، ووزعت ما يقرب من 2 مليون يوان (280 ألف دولار أمريكي) كجوائز إجمالية.

في العام الماضي وحده، شارك 99 موظفًا، وخسروا بشكل جماعي 950 كيلوجرامًا، وقسموا مليون يوان كمكافآت نقدية.

وقال أحد ممثلي الشركة: "نهدف من خلال هذا التحدي إلى تعزيز نمط حياة صحي وتشجيع موظفينا على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم بعد العمل، ويمثل هذا حافزا إيجابيا لهم للانخراط في الحياة والعمل بحماس متجدد."

ومن المثير للاهتمام أن التحدي يتضمن أيضًا "بندًا جزائيًا": يُلزم المشاركون الذين يستعيدون وزنهم بدفع غرامة قدرها 800 يوان عن كل نصف كيلوجرام يكتسبونه، وحتى الآن، لم يُفرض على أي شخص هذه الغرامة.

وأشاد العديد من مستخدمي الإنترنت سريعا بالنهج المبتكر للشركة، حيث أعرب البعض عن رغبتهم القوية في الانضمام إليها.

علق أحد الأشخاص: "ما هي متطلبات الوظيفة؟ سأعمل هناك وأعيش على الماء فقط لو اضطررت لذلك!"

بينما قال آخر مازحا: "سأتسبب في إفلاس الشركة، سأركض 10 كيلومترات يوميا".