أجمل عيون الحيوانات حول العالم.. من بينها البومة

ليست كل المسابقات مرتبطة بالرياضة التقليدية أو الجوائز المالية، بعضها غريب ومبتكر ويعكس تقاليد فريدة حول العالم.

من مسابقات بكاء الأطفال في اليابان إلى الغطس في المستنقعات في ويلز، إليكم أبرز المسابقات الغريبة التي تلفت الأنظار، وفقا لموقعي "interestingfacts"، و"outside".

مهرجان الطفل الباكي.. اليابان

يتنافس الأطفال سنويا لمعرفة من سيبكي أولا، وهو تقليد يعود لأكثر من 400 عام، يُعتقد أن بكاء الطفل بصوت عال يطرد الأرواح الشريرة ويضمن نموه بصحة جيدة، حيث يرتدى الطفل زي المصارعين.

مسابقة النحل.. الصين

تشمل هذه المسابقة حمل أكبر عدد ممكن من النحل الحي على الجسم خلال ساعة واحدة، في نسخة 2011، تمكن المتسابق وانج دالين من جذب 26 كيلو جراما من النحل إلى جسده، رغم أن الرقم القياسي العالمي يبلغ 39.5 كيلوجراما.

أسبوع الدب السمين.. ألاسكا

يقيم متنزه كاتماي الوطني مسابقة لمتابعة الدببة أثناء اكتسابها للوزن قبل السبات الشتوي، ويشاهد الجمهور الدببة عبر الإنترنت ويصوت لتحديد الفائز، كما أضيفت فئة الأشبال منذ عام 2021.

تدحرج الجبن.. إنجلترا

في قرية بروكوورث، يتسابق المتسابقون خلف عجلة جبن على تل بزاوية 26 درجة، الحدث قديم ويعود إلى القرن التاسع عشر، وغالبا ما ينتهي بإصابات للمشاركين.

رمي التونة المجمدة.. أستراليا

جزء من مهرجان توناراما، حيث يرمي المتسابقون التونة المجمدة في منافسات ترفيهية مستوحاة من أيام الصيد التقليدية.

أبشع كلب في العالم.. كاليفورنيا، الولايات المتحدة

هي مسابقة سنوية فكاهية تُقام في كاليفورنيا للكلاب ذات المظهر الغريب، لتشجيع تبني الحيوانات الأليفة من الملاجئ، وويتم تتويج كلب بلقب "الأبشع" مع جوائز مالية.

الغطس في المستنقعات.. ويلز

سباق غريب عبر مستنقع خث، يرتدي فيه المتسابقون زعانف وأنابيب تنفس ضخمة، ويقطعون أرض مليئة بالطين وسط المستتنقعات.

ركل الساق.. إنجلترا

جزء من دورة ألعاب كوتسوولد الأولمبية، وهي رياضة تطورت من مصارعة كوتسوولد، حيث يحاول المتسابقان إسقاط بعضهما البعض بالأقدام بعد وضع اليدين على الأكتاف.

سباق قلب الفطائر.. كانساس

تتسابق النساء في الشوارع وهن يقلبن الفطائر، وهي مسابقة تاريخية تعود للقرن الخامس عشر.

مسابقة المراحيض المتنقلة.. واشنطن، الولايات المتحدة

سباق مضحك يعتمد على المراحيض المتنقلة، وغالبا ما تكون مجهزة بالثلج لتبريد المشروبات، ويشارك فيه الجمهور والرياضيون معا.

اقرأ أيضا:

5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة