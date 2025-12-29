إعلان

أغرب مسابقات تُقام في العالم.. لن تصدق ما يحدث

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 29/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مسابقة أبشع كلب في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 10 صورة
    مسابقة ركل الساق في إنجلترا
  • عرض 10 صورة
    مسابقة أسبوع الدب السمين في ألاسكا
  • عرض 10 صورة
    مسابقة الغطس في المستنقعات ويلز
  • عرض 10 صورة
    مسابقة المراحيض المتنقلة في واشنطن
  • عرض 10 صورة
    مسابقة النحل في الصين
  • عرض 10 صورة
    مسابقة تدحرج الجبن في بريطانيا
  • عرض 10 صورة
    سباق قلب الفطائر في كانساس
  • عرض 10 صورة
    مسابقة رمي التونة المجمدة في أستراليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ليست كل المسابقات مرتبطة بالرياضة التقليدية أو الجوائز المالية، بعضها غريب ومبتكر ويعكس تقاليد فريدة حول العالم.

من مسابقات بكاء الأطفال في اليابان إلى الغطس في المستنقعات في ويلز، إليكم أبرز المسابقات الغريبة التي تلفت الأنظار، وفقا لموقعي "interestingfacts"، و"outside".

مهرجان الطفل الباكي.. اليابان

يتنافس الأطفال سنويا لمعرفة من سيبكي أولا، وهو تقليد يعود لأكثر من 400 عام، يُعتقد أن بكاء الطفل بصوت عال يطرد الأرواح الشريرة ويضمن نموه بصحة جيدة، حيث يرتدى الطفل زي المصارعين.

مسابقة النحل.. الصين

تشمل هذه المسابقة حمل أكبر عدد ممكن من النحل الحي على الجسم خلال ساعة واحدة، في نسخة 2011، تمكن المتسابق وانج دالين من جذب 26 كيلو جراما من النحل إلى جسده، رغم أن الرقم القياسي العالمي يبلغ 39.5 كيلوجراما.

أسبوع الدب السمين.. ألاسكا

يقيم متنزه كاتماي الوطني مسابقة لمتابعة الدببة أثناء اكتسابها للوزن قبل السبات الشتوي، ويشاهد الجمهور الدببة عبر الإنترنت ويصوت لتحديد الفائز، كما أضيفت فئة الأشبال منذ عام 2021.

تدحرج الجبن.. إنجلترا

في قرية بروكوورث، يتسابق المتسابقون خلف عجلة جبن على تل بزاوية 26 درجة، الحدث قديم ويعود إلى القرن التاسع عشر، وغالبا ما ينتهي بإصابات للمشاركين.

رمي التونة المجمدة.. أستراليا

جزء من مهرجان توناراما، حيث يرمي المتسابقون التونة المجمدة في منافسات ترفيهية مستوحاة من أيام الصيد التقليدية.

أبشع كلب في العالم.. كاليفورنيا، الولايات المتحدة

هي مسابقة سنوية فكاهية تُقام في كاليفورنيا للكلاب ذات المظهر الغريب، لتشجيع تبني الحيوانات الأليفة من الملاجئ، وويتم تتويج كلب بلقب "الأبشع" مع جوائز مالية.

الغطس في المستنقعات.. ويلز

سباق غريب عبر مستنقع خث، يرتدي فيه المتسابقون زعانف وأنابيب تنفس ضخمة، ويقطعون أرض مليئة بالطين وسط المستتنقعات.

ركل الساق.. إنجلترا

جزء من دورة ألعاب كوتسوولد الأولمبية، وهي رياضة تطورت من مصارعة كوتسوولد، حيث يحاول المتسابقان إسقاط بعضهما البعض بالأقدام بعد وضع اليدين على الأكتاف.

سباق قلب الفطائر.. كانساس

تتسابق النساء في الشوارع وهن يقلبن الفطائر، وهي مسابقة تاريخية تعود للقرن الخامس عشر.

مسابقة المراحيض المتنقلة.. واشنطن، الولايات المتحدة

سباق مضحك يعتمد على المراحيض المتنقلة، وغالبا ما تكون مجهزة بالثلج لتبريد المشروبات، ويشارك فيه الجمهور والرياضيون معا.

اقرأ أيضا:

5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة

مسابقات غريبة مهرجانات غير تقليدية مسابقات مبتكرة حول العالم مسابقات بكاء الأطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد