فيديو أهداف منتخب السنغال في مرمي بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية

فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب بنين اليوم بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ٣ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب السنغال اللاعب عبدالله سيك في الدقيقة ٣٨ من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني للسنغال بقدم اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ٦٢، بينما سجل الهدف الثالث للسنغال اللاعب شريف ندياي في الدقيقة ٧+٩٠.

ويذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الأول برصيد ٧ نقاط بينما يحتل منتخب بنين المركز الثالث بثلاث نقاط.