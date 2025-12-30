مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

فيديو أهداف منتخب السنغال في مرمي بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد الميموني:

11:16 م 30/12/2025
فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب بنين اليوم بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ٣ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب السنغال اللاعب عبدالله سيك في الدقيقة ٣٨ من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني للسنغال بقدم اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ٦٢، بينما سجل الهدف الثالث للسنغال اللاعب شريف ندياي في الدقيقة ٧+٩٠.

ويذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الأول برصيد ٧ نقاط بينما يحتل منتخب بنين المركز الثالث بثلاث نقاط.

جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

