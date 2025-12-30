فيديو أهداف منتخب السنغال في مرمي بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد الميموني:
فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب بنين اليوم بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ٣ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR" الحكم يحتسب الهدف لمصلحة السنغال#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/Uq6TK9gNrZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2025
وافتتح التسجيل لمنتخب السنغال اللاعب عبدالله سيك في الدقيقة ٣٨ من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني للسنغال بقدم اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ٦٢، بينما سجل الهدف الثالث للسنغال اللاعب شريف ندياي في الدقيقة ٧+٩٠.
ويذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الأول برصيد ٧ نقاط بينما يحتل منتخب بنين المركز الثالث بثلاث نقاط.
ملخص مباراة أوغندا ونيجيريا | كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 - الجولة 3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2025
تصدّر المنتخب النيجيري المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بتفوّقه على نظيره الأوغندي.#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025https://t.co/0rtUrEyYdg