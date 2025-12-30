مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 3
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 3
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:15

أستون فيلا

من الخطوبة إلى التألق الدولي.. عام 2025 استثنائي في مسيرة مصطفى شوبير

كتب- هند عواد:

10:01 م 30/12/2025 تعديل في 10:01 م
  عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير ووالدته وخطيبته
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير وخطيبته
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (10)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (11)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (12)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (14)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (9)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (7)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير (6)
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير
  • عرض 23 صورة
    خطوبة مصطفى شوبير
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير مع والدته
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير ووالدته
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير ووالدته من إعلان إحدى شركات الاتصالات في رمضان
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير مع والدته
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير (1)_1
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 23 صورة
    مصطفى شوبير

قبل نهاية عام 2025، حقق مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، إنجازًا تاريخيًا، بالمشاركة الأولى له مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك شوبير بشكل أساسي في مباراة مصر وأنجولا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء تألق فيه مصطفى شوبير، وحافظ على نظافة شباكه، ليسهم في عبور الفراعنة إلى دور الـ16 من دون أي هزيمة.

واحتفل شوبير، 25عامًا، بالمشاركة للمرة الأولى مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكتب عبر موقع التغريدات "إكس": "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

ولا تُعد هذه اللحظة الأبرز في مسيرة مصطفى شوبير خلال عام 2025، إذ إنه احتفل بمناسبة خاصة على المستوى الشخصي، كما توج ببطولتين مع الأهلي.

خطوبة مصطفى شوبير

في أكتوبر 2025، احتفل مصطفى شوبير بخطبته على فتاة من خارج الوسط الرياضي، وسط أجواء عائلية، وبحضور مجموعة من لاعبي الأهلي.

ونشر مصطفى شوبير صورته مع خطيبته وهما يشاهدان الاحتفالات عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بوضع رمز تعبيري "قلب أبيض".

ولم يصدر عنه أي أنباء عن موعد حفل زفافهما.

مصطفى شوبير مع الأهلي.. ظهور قليل وبطولتان

على المستوى المهني، لم يظهر مصطفى شوبير مع الأهلي بشكل دائم خلال عام 2025، إذ لعب 9 مباريات في موسم 2024-2025، فيما ظهر في 6 مباريات في الموسم الحالي.

وتُوّج مصطفى شوبير ببطولتين مع الأهلي خلال عام 2025، الأولى الدوري المصري، والثانية كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير وخطيبته مصطفى شوبير العمر الأهلي زوجة مصطفى شوبير أحمد شوبير منتخب مصر

