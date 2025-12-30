"بابا نويل" بين المعابد.. الأقصر كاملة العدد في استقبال العام الجديد (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في خطوة تنظيمية تستهدف إنهاء تكدس الشاحنات على الطرق الدولية، أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، توجيهات صارمة ومباشرة بالبدء الفوري في إجراءات التحصيل بساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، وتشغيلها تجريبيًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل (بعد غدٍ الخميس)، وذلك لضمان حسن إدارة المشروع واستغلاله اقتصاديًا.

تجهيزات اللحظات الأخيرة

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للموقع الميداني، بحضور رئيس مدينة طابا والقيادات التنفيذية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية للمرحلة الأولى.

شملت التكليفات تركيب عامودي إنارة بنظام "هاي ماست" (High Mast) لرفع معدلات الأمان أثناء التشغيل الليلي، بالإضافة إلى التنسيق الفوري بين إدارة المدينة وشركة مياه الشرب لحسم ملف خط المياه المغذي للساحة ومراجعة عدادات القياس، لضمان استدامة الخدمات الأساسية.

وفي سياق تأمين الموقع بيئيًا، دعا المحافظ لجنة وزارة الموارد المائية والري -المقرر مرورها على دهب وشرم الشيخ- لزيارة ساحة طابا ميدانيًا، لدراسة الموقف وعرض المتطلبات الفنية لضمان الحماية من أخطار السيول.

قلعة لوجستية بجهود ذاتية

يُعد المشروع، الذي يُنفذ بالكامل بالجهود الذاتية للمحافظة، ركيزة جديدة ضمن منظومة النقل العابر للقارات. ويقام على مساحة إجمالية ضخمة تنفذ على مرحلتين؛ الأولى جاهزة للتشغيل على مساحة 64 ألف متر مربع، وتضم 6 حارات تستوعب 600 شاحنة نقل ثقيل، وساحة لسيارات الملاكي تستوعب 50 سيارة، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مربع.

ولا يقتصر المشروع على كونه ساحة انتظار، بل يمثل منطقة خدمات متكاملة تضم مخازن، مطاعم، وورش إصلاح وصيانة، مما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، ويسهم فعليًا في تقليل الحوادث المرورية على الطرق السريعة.