3 أبراج تبدأ مرحلة الحظ الذهبي هذا الأسبوع.. هل أنت منها؟

تشير التوقعات الفلكية، أن هذا الأسبوع يحمل طاقة إيجابية قوية لبعض الأبراج، خاصة على مستوى الفرص، الأخبار السعيدة، والبدايات الجديدة.

إليك الأبراج الأوفر حظًا وفق موقع "people".

برج الأسد

أسبوع ذهبي بامتياز ، وفرص قوية للنجاح أو لفت الأنظار، ودعم من أشخاص مؤثرين، وتحسّن واضح في المزاج والثقة بالنفس.

برج القوس

الحظ يفتح لك أبوابًا غير متوقعة، وأخبار مفرحة أو فرصة سفر، ولديك تقدّم في هدف كنت تعمل عليه منذ فترة.

برج الثور

ثمار الصبر بدأت تظهر، وتحسّن مادي أو فرصة عملية جيدة ستجنيها، واستقرار وراحة بعد فترة ضغط، وقرارات موفّقة على المدى القريب والهدوء الذي تتعامل به الآن هو سر حظك.