مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

منتخب نيجيريا يفوز على أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد الميموني:

11:19 م 30/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (3)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (4)
  • عرض 5 صورة
    منتخب نيجريا
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب نيجيريا اللاعب بول أونواتشو في الدقيقة الـ ٢٨ من عمر اللقاء بينما سجل الهدف الثاني والثالث لنيجيريا اللاعب رافانيل أونيديكا في الدقائق الـ ٦٢٬٦٧من عمر اللقاء .

بينما سجل هدف تقليص الفارق لمنتخب أوغندا اللاعب روجرز ماتو في الدقيقة ال ٧٥ من عمر اللقاء.

ويتصدر منتخب نيجيريا المركز الأول في المجموعة برصيد ٩ نقاط بعد الفوز المستحق في ثلاث مباريات متتاليين بينما يودع منتخب أوغندا البطولة الأفريقية بنقطة وحيدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيجيريا وأوغندا كأس الأمم الأفريقية أوغندا ضد نيجيريا رافائيل أونيديكا بول أونواتشو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"