منتخب نيجيريا يفوز على أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب نيجيريا اللاعب بول أونواتشو في الدقيقة الـ ٢٨ من عمر اللقاء بينما سجل الهدف الثاني والثالث لنيجيريا اللاعب رافانيل أونيديكا في الدقائق الـ ٦٢٬٦٧من عمر اللقاء .

بينما سجل هدف تقليص الفارق لمنتخب أوغندا اللاعب روجرز ماتو في الدقيقة ال ٧٥ من عمر اللقاء.

ويتصدر منتخب نيجيريا المركز الأول في المجموعة برصيد ٩ نقاط بعد الفوز المستحق في ثلاث مباريات متتاليين بينما يودع منتخب أوغندا البطولة الأفريقية بنقطة وحيدة.