متحدث الحكومة: نستعد لطرح حزمة من الشركات في البورصة المصرية خلال 2026

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة من رئيس الوزراء لتجهيز حزمة جديدة من الشركات لطرحها في البورصة المصرية، بهدف تمكين القطاع الخاص ومنحه دوراً ريادياً في قيادة عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ركز على وضع اللمسات النهائية لخطة التوسع في الطروحات، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تهيئة عدة شركات حكومية لتكون جاهزة للقيد والتداول.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإعلان عن قائمة الشركات وتفاصيلها سيتم بكل شفافية في التوقيت المناسب فور الانتهاء من إجراءات القيد الرسمية، لافتاً إلى أن الحكومة تفضل التريث في كشف الأسماء لضمان استكمال الدراسات الفنية والمالية، بما يضمن نجاح الطروحات وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

كما أكد الحمصاني، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تطوراً ملحوظاً، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص تخطت بالفعل حاجز الـ 60% من حجم الاقتصاد المصري، وهو مؤشر قوي على نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتوسيع قاعدة مشاركة رأس المال الخاص في المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن هذه الطروحات ليست مجرد إجراء مالي، بل هي جزء من حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى جذب السيولة الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابياً على المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخل القومي.