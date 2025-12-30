مباريات الأمس
رسميا.. تحديد منافس مصر في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

11:04 م 30/12/2025 تعديل في 11:26 م
تلقى منتخب بنين الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وحسمت مباراة اليوم بين والسنغال وبنين، منافس منتخب مصر في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وكان منتخب مصر ينتظر تحديد صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، وهو المركز الذي تواجد به منتخب بنين، ليضرب موعدا مع الفراعنة في دور ال 16.

موعد مباراة مصر وبنين

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب البنيني، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر أنهى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وبنين موعد مباراة مصر وبنين

