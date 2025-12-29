تنتشر عادات وتقاليد تبدو غريبة وغير مألوفة عند الآخرين، لكنها تحمل معان ثقافية عميقة في مجتمعاتها.

وفيما يلي أغرب خمس عادات للشعوب حول العالم، وفقا لموقع "ScoopWhoop".

1- رقصة مع الموتى

في بعض القبائل في مدغشقر، يقوم الناس بإخراج رفات أسلافهم من القبور مرة كل سبع سنوات، ويقومون بإعادة لفها والرقص حولها احتفالاً وتكريمًا للراحلين.

2- مهرجان رمي الطماطم

في بلدة بينيول الإسبانية، ينظم السكان مهرجانًا فريدًا يقوم فيه المشاركون برمي كميات هائلة من الطماطم على بعضهم البعض في احتفال ضخم وساخن بالألوان والطعام.

3- كسر جوز الهند على الرأس

في جنوب الهند، يمارس بعض الأشخاص، طقسًا غريبًا يتمثل في كسر جوز الهند على رؤوسهم داخل المعابد كجزء من احتفالات دينية، اعتقادًا منهم أن ذلك يجلب لهم الصحة والنجاح.

4- تقليد رمي القرفة على العزاب

هناك عادة ممتعة في الدنمارك تتعلق بالاحتفال بأولئك الذين تجاوزوا سن 25 عامًا ولم يتزوجوا بعد، إذ يتم رشهم بالقرفة كنوع من المزاح والتقاليد القديمة.

5- مهرجان وليمة القردة

كل عام في مدينة لوبوري بتايلاند، يتم تنظيم مهرجان للاحتفاء بالقردة حيث تُقدم لهم أطنان من الفواكه والخضروات كوجبة ضخمة، في احتفال غريب يجذب السياح والمشاركين على حدٍّ سواء.

