أجمل عيون الحيوانات حول العالم.. من بينها البومة

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 29/12/2025
    عيون البوم
    الفراشات تتمتع بعيون مركبة تتكون من آلاف العدسات الصغيرة
    عيون الرنة تعتبر من الأكثر تميزًا في عالم الحيوانات
    عيون الفراشات
    عيون الرنة
    عيون القطط

عالم الحيوانات مليء بالمخلوقات ذات العيون المدهشة، التي تتنوع في الشكل واللون، وتجذب الأنظار بطبيعتها الملفتة.

وفيما يلي أبرز عيون الحيوانات التي تجذب الأنتباه وفقا لموقعي "National Geographic" و"Science Alert".

عيون الرنة

عيون الرنة تعتبر من الأكثر تميزًا في عالم الحيوانات تتغير عيونها من اللون الذهبي الفاتح في الصيف إلى الأزرق الجليدي في الشتاء، وذلك بفضل تركيب خاص في شبكية العين يساعدها على الرؤية في بيئات الثلج القاسية.

هذه العيون تساعد الرنة في التكيف مع الضوء المنخفض في المناطق القطبية، مما يجعلها قادرة على التنقل بسهولة في الظلام الطويل.

عيون البوم

البوم أو البومة يمتلك عيونًا كبيرة بشكل غير عادي تساعده على الرؤية بشكل استثنائي في الظلام.

تتميز عيون البوم بأنها كبيرة جدًا مقارنة بحجم رأسه، ويمتلك قدرة على التدوير بنسبة 270 درجة، ما يتيح له مراقبة محيطه دون الحاجة لتحريك جسمه.

عيون الأخطبوط

يعتبر الأخطبوط من الحيوانات التي تتمتع بعيون رائعة، إذ تتسم عيونه بالقدرة على الرؤية بوضوح في المياه المظلمة بفضل تركيب شبكية العين الفريدة.

كما أن عيون الأخطبوط تمكنه من رؤية ألوان وأشكال بعيدة عن قدرة الحيوانات الأخرى، وهذا مهم للغاية له في الصيد والاختباء.

عيون القطط

عيون القطط تتمتع بجمال خاص، فهي واسعة وجميلة، وعادة ما تكون ذات ألوان متنوعة، من الأصفر إلى الأخضر.

ما يميز عيون القطط هو قدرتها على التكيف مع الضوء المنخفض، ما يساعدها على الرؤية الليلية بشكل مذهل.

كذلك، القطط قادرة على تضييق حدقة العين لتتجنب الوهج الشديد.

عيون الفراشات

الفراشات تتمتع بعيون مركبة تتكون من آلاف العدسات الصغيرة التي تمكنها من رؤية الأشعة فوق البنفسجية.

