مناظر خلابة.. أجمل منازل في عام 2025

أبرزها "الرقص مع الموتى".. أغرب 5 عادات حول العالم

عالم الحيوانات مليء بالمخلوقات ذات العيون المدهشة، التي تتنوع في الشكل واللون، وتجذب الأنظار بطبيعتها الملفتة.

وفيما يلي أبرز عيون الحيوانات التي تجذب الأنتباه وفقا لموقعي "National Geographic" و"Science Alert".

عيون الرنة

عيون الرنة تعتبر من الأكثر تميزًا في عالم الحيوانات تتغير عيونها من اللون الذهبي الفاتح في الصيف إلى الأزرق الجليدي في الشتاء، وذلك بفضل تركيب خاص في شبكية العين يساعدها على الرؤية في بيئات الثلج القاسية.

هذه العيون تساعد الرنة في التكيف مع الضوء المنخفض في المناطق القطبية، مما يجعلها قادرة على التنقل بسهولة في الظلام الطويل.

عيون البوم

البوم أو البومة يمتلك عيونًا كبيرة بشكل غير عادي تساعده على الرؤية بشكل استثنائي في الظلام.

تتميز عيون البوم بأنها كبيرة جدًا مقارنة بحجم رأسه، ويمتلك قدرة على التدوير بنسبة 270 درجة، ما يتيح له مراقبة محيطه دون الحاجة لتحريك جسمه.

عيون الأخطبوط

يعتبر الأخطبوط من الحيوانات التي تتمتع بعيون رائعة، إذ تتسم عيونه بالقدرة على الرؤية بوضوح في المياه المظلمة بفضل تركيب شبكية العين الفريدة.

كما أن عيون الأخطبوط تمكنه من رؤية ألوان وأشكال بعيدة عن قدرة الحيوانات الأخرى، وهذا مهم للغاية له في الصيد والاختباء.

عيون القطط

عيون القطط تتمتع بجمال خاص، فهي واسعة وجميلة، وعادة ما تكون ذات ألوان متنوعة، من الأصفر إلى الأخضر.

ما يميز عيون القطط هو قدرتها على التكيف مع الضوء المنخفض، ما يساعدها على الرؤية الليلية بشكل مذهل.

كذلك، القطط قادرة على تضييق حدقة العين لتتجنب الوهج الشديد.

عيون الفراشات

الفراشات تتمتع بعيون مركبة تتكون من آلاف العدسات الصغيرة التي تمكنها من رؤية الأشعة فوق البنفسجية.

اقرأ أيضا:

5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة