تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"

كتبت- شيماء مرسي



اشتهرت المليونيرة الأمريكية إيمي إليزابيث بالبخل الشديد رغم امتلاكها ملايين الدولارات، حيث أثارت حالة من الجدل بعد ظهورها في برنامج "Extreme Cheapskates" على قناة TLC، بعد أن كشفت عن أسلوب حياتها الغير تقليدي والذي يعتمد على الادخار المبالغ فيه رغم امتلاكها ثروة تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني.



عادات إيمي الفريدة في الإنفاق



وحددت إيمي ميزانية لا تقل عن 1000 دولار أمريكي للإنفاق، كما أنها تستخدم المياه والكهرباء باقتصاد كبير، حيث تستحم لفترات قصيرة وتغسل الأطباق بالماء البارد وباستخدام نفس الإسفنجة لسنوات، وفقا لموقع "pudelek".



قدمت المليونيرة لضيوفها طعام الحيوانات



للحفاظ على إنفاقها، تلجأ البالغة من العمر 51 عاما إلى تدابير صارمة، حيث تتناول هي وضيوفها أحيانا طعام الحيوانات الأليفة، مثل التونة المفرومة والدجاج المخصص للقطط.



نظرة المجتمع والفخر الشخصي



تدرك إيمي أن شغفها بالادخار لا يحظى بقبول الجميع، وتعترف بأن المقربين منها يتجاهلون أسلوبها المفرط، ومع ذلك، فهي تشعر بالفخر لأن هذه التدابير ساعدتها على تحقيق مدخرات شهرية.



منزل فاخر وعادات صارمة



وبالرغم من إقامتها في منزل فخم حصلت عليه بعد طلاقها من مايكل موري، إلا أنها تعيش بأسلوب حياة صارم، حيث تقتصر أدوات مطبخها على سكين واحد، وتستخدم إسفنجة سيئة ومتهالكة، مبررة ذلك بأن تجديد الأدوات هو إهدار لا داعي له".



سيارة قديمة لتوفير النفقات



وبالرغم من قدرتها على شراء سيارة حديثة، إلا إنها ما زالت تقود سيارتها القديمة التي تعود إلى عام 1996، وبالإضافة إلى ذلك، أثناء السفر لا تفضل الطيران لتوفير نفقات السفر.