"بدل الشهادات".. مدرسة تكافئ الطلاب المتفوقين بجوائز غير متوقعة

في واقعة غريية، قررت مدرسة يوتشاي داشنجبي بمدينة هانجتشو الصينية مكافأة طلابها المتفوقين بطريقة مختلفة عن المعتاد، بدلا من شهادات التقدير التقليدية، وزعت عليهم بطانيات وملاءات سرير مطبوعة بأسمائهم.

وخلال حفل أقيم في المدرسة، تم تكريم الطلاب المتفوقين في اختبارات نوفمبر، وكانت الجوائز متنوعة حسب نوع التفوق الذي حققه كل طالب، وفقا لموقع "scmp".

جوائز متنوعة حسب التفوق

حصل الطلاب الخمسة الأوائل في مجموع المواد الدراسية على أغطية لحاف، بينما نال المتفوقون في مادة واحدة ملاءات سرير، أما الطلاب الذين أحرزوا تقدما كبيرا في مجموع درجاتهم، حصلوا على وسائد، في حين حصل من تحسن أداؤه في مادة واحدة على بطانيات.

وخلال حفل التكريم، قال أحد المعلمين مخاطبا الطلاب: "هذه الجائزة صمُمت خصيصًا لك، ونتمنى أن تمنحك ثقة أكبر بنفسك وتشجعك على الاستمرار في الاجتهاد، نحن فخورون بكم ونتمنى لكم مستقبلا ناجحا".

لا حد أقصى للجوائز

لم تضع المدرسة حدا أقصى لعدد الجوائز، ما أدى إلى حصول بعض الطلاب على أكثر من قطعة من البطانية أو الملاءة.

وقال المعلم جيانج: 'نظن أن الأطفال سيكونون سعداء وهم ينامون بين هذه الجوائز المميزة، لأن كل واحدة مصممة خصيصا لهم".

إشادة كبيرة من أولياء الأمور

ردود الفعل الإيجابية لم تقتصر على الطلاب فقط، بل شملت أولياء الأمور والأجداد أيضا، بعضهم ابتسم عند استخدام الأغطية ووصفها بـ"ألحفة الفخر" لأنها تحمل إنجازات أحفادهم، كما أثنى أولياء الأمور على الفكرة واعتبروها مفيدة وذات معنى.

ردود فعل رواد السوشيال ميديا

أثارت هذه المبادرة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث اعتبر البعض أن الجوائز المصممة خصيصا تساعد الأسر على رؤية إنجازات أبنائهم بطريقة ملحوظة، ما يمنح الطلاب حافزا أكبر.

وقال أحد المستخدمين: "هذه المدرسة تفهم نفسية الطلاب جيدا، التلاميذ سعداء، والآباء فخورون".

ويُذكر أن الطلاب في الصين يواجهون ضغوطا دراسية كبيرة، حيث تعتمد المدارس على اختبارات مهمة في منتصف ونهاية كل فصل دراسي، وتكتفي بمنح شهادات وأدوات مدرسية، ما يجعل مبادرة هذه المدرسة طريقة مميزة ومختلفة للتحفيز والتقدير.