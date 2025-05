في أواني ذهبية.. فيديو غسل أقدام متسابقات ملكة جمال العالم يثير الجدل

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل في الهند، بعدما أظهر نساء هنديات وهن يساعدن متسابقات في مسابقة "ملكة جمال العالم" على غسل أقدامهن قبل دخول أحد المعابد الهندوسية.

ووفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، تستضيف ولاية تيلانجانا الهندية فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2025، حيث من المقرر إقامة الحفل الختامي في مدينة حيدر آباد في 31 مايو الجاري.

ووصلت المتسابقات من أكثر من 100 دولة إلى الولاية للمشاركة في برنامج يمتد لأسبوعين، يتضمن تدريبات وزيارات ثقافية وسياحية، ضمن الاستعدادات للنهائيات.

لكن المشهد الذي ظهر في الفيديو - والذي يوثق طقسًا دينيًا تقليديًا في الهند - أثار انتقادات حادة، حيث ظهرت النساء الهنديات يغسلن أقدام المشاركات داخل أوانٍ أنيقة ذهبية اللون قبل دخولهن المعبد، وهو ما وصفه البعض على مواقع التواصل بـ"المهين"، واعتبره آخرون "تمثيلاً لعنصرية مغطاة بالتقاليد".

وفي رد رسمي، نقلت وكالة الأنباء الهندية PTI أن ما جرى هو جزء من الطقوس المعتادة قبل دخول المعابد، وقالت: "قبل دخول المعبد، شاركت المتسابقات في طقوس غسل الأقدام المعتادة، باستخدام أطباق أنيقة مملوءة بالماء".

التصريح لم يخفف من حدة الجدل، إذ وصف عدد من النشطاء هذه الطقوس بأنها "صورة طبقية"، وأشاروا إلى أنها تعيد إلى الأذهان مشاهد من الحقبة الاستعمارية، فيما دافع آخرون عن المشهد، مؤكدين أن غالبية المتسابقات قمن بغسل أقدامهن بأنفسهن، وأن النساء المحليات قدمن المساعدة طوعًا وليس إجباريًا.

يُذكر أن الهند سبق أن استضافت المسابقة في عام 1996، وشهد الحدث آنذاك احتجاجات واسعة من جماعات نسوية ودينية، رأت أن مثل هذه الفعاليات تتعارض مع الثقافة التقليدية في البلاد.

