نشر موظف تفاصيل طلب غريب من قِبَل مديره، مشككا في ثقافة العمل في الهند، بعد أن طلب منه معرفة موقعه الجغرافي للموافقة على إجازة مرضية.

وفي منشورٍ انتشر على نطاق واسع على موقع Reddit بعنوان "هل طلب الموقع الجغرافي أمر مقبول؟"، شارك الموظف لقطة شاشة من محادثةٍ عبر تطبيق WhatsApp مع مديره، الذي ادعى أن الوصول إلى الموقع الجغرافي للموظفين هو سياسة من سياسات الموارد البشرية، بحسب موقع إن دي تي في.

وكتب المستخدم: "كنت في إجازة أمس بسبب صداع حاد، هذا الصباح طلبت من مديري أن يمنحني إجازة أخرى لأنني ما زلت أعاني من الصداع".

وطلب مني التحدث إلى قسم الموارد البشرية، فقال لي قسم الموارد البشرية أن أقدم وثائق رسمية، أخبرت مديري بذلك، فطلب مني مشاركة موقعي الجغرافي، أعلم أن هذا غير مقبول، ما هي العواقب؟

في محادثة واتساب، طلب المدير من الموظف في البداية تقديم المستندات قبل نهاية اليوم، ثم طلب تفاصيل موقعه الجغرافي، وعندما سأله الموظف عن سبب طلب هذه المعلومات، أجاب المدير: "هذا مطلوب بناءً على تعليمات من قسم الموارد البشرية".

وبعد انتشار المنشور على نطاق واسع، نصح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الموظف بعدم مشاركة موقعه مع رئيسه، مضيفين أن ذلك يمثل انتهاكا للخصوصية.

وقال أحد المستخدمين: "ما هي الوثيقة المقبولة لإثبات الصداع؟ هذا الأمر محيرٌ بالنسبة لي، إذا شعرت بالمرض وقررت النوم لوقت متأخر، فهل عليّ إرسال صورٍ لي وأنا أعاني لأحصل على إجازة؟"، بينما أضاف آخر: "بالتأكيد لا، لا تُشارك موقعك. لقد وظفوك للعمل، وموقعك ليس من شأنهم."

وعلّق ثالث قائلاً: "هذا هراء يا رئيس. أنكر ذلك صراحةً. سلّط الضوء على مخاوف الخصوصية. وبما أن الأمر يتعلق بتطبيق واتساب، فأفترض أنها شركة هندية صغيرة الحجم، فمثل هذه السلوكيات السامة والإدارة التفصيلية هي ما يُلحق الضرر الكبير بالقطاع المحلي."

وقال رابع: "اطلب منه إرسال بريد إلكتروني رسمي يطلب فيه الموقع المباشر. في حال فعل ذلك، أرسل نسخة إلى قسم الموارد البشرية. أيضا، إذا كنت في مكان آخر، شاهد بعض فيديوهات يوتيوب حول كيفية ضبط موقع GPS، كإجراء احتياطي. استمتع!"

