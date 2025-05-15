تحميك من الإصابة بمرض الكبد الدهني.. أفضل 5 زيوت للطبخ

كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما يؤدي سوء التغذية، ونمط الحياة الخامل، ومشكلات التمثيل الغذائي، والسمنة، ومقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

وتؤدي زيوت الطهي دورًا مهمًا في صحتنا، إذ إن نوعية الدهون الموجودة فيها تؤثر بشكل كبير على دهون الكبد، والالتهابات، والإجهاد التأكسدي، واستجابة الجسم للأنسولين، لذا يُنصح باختيار النوع المناسب للوقاية من أمراض الكبد الدهني.

وكشفت دراسة بحثية أجراها باحثون أمريكيون أن زيت الكانولا الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل حمض إيكوسابنتينويك (EPA)، أثبت قدرته على تقليل دهون الكبد وتحسين مؤشرات وظائفه.

وإلى جانب زيت الكانولا، هناك زيوت أخرى يمكن أن تُسهم في تجنب أمراض الكبد الدهني عند تناولها بشكل صحيح وبكميات مناسبة، وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

1. زيت الزيتون البكر الممتاز

من الزيوت التي يُنصح بها لمرضى الكبد الدهني غير الكحولي، إذ يوفر مزيجًا من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الكبد مباشرة، وتساعد على تقليل تراكم الدهون فيه.

كما يحتوي على نحو 73% من حمض الأوليك، وهو من الدهون الصحية التي تقلل الالتهابات، وتدعم حساسية الأنسولين، وتحسن استقلاب الدهون.

ويحتوي أيضًا على مركبات قوية مثل البوليفينول وفيتامين هـ، والتي تساعد على تحييد الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تلف خلايا الكبد وتطور المرض.

أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن تقلل بشكل كبير من دهون الكبد وتحسن مستويات إنزيماته.

2. زيت بذور الكتان

يحتوي على نسبة عالية من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني نباتي من أحماض أوميجا 3، ويعمل كمضاد للالتهابات ويدعم تقليل دهون الكبد.

كما يُسهم في خفض الدهون الثلاثية وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

إلى جانب ذلك، يدعم حمض ALA بنية خلايا الدماغ وتوازن المزاج والذاكرة، ويساعد في حماية الأعصاب، ويحافظ على ترطيب البشرة ونضارتها، وقد يقلل من أعراض الإكزيما وحب الشباب وجفاف الجلد.

3. زيت الكانولا المعصور على البارد

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، خاصة عند استخدامه باعتدال.

فهو يمكن أن يُسهم في تقليل دهون الكبد، وتحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون.

4. زيت MCT (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة)

يسهم هذا الزيت في إنقاص الوزن، وتحسين عملية الأيض، وصحة الدماغ، وتقليل تراكم الدهون في الكبد.

5. زيت الأفوكادو

يساعد في علاج مرض الكبد الدهني، بفضل احتوائه على حمض الأوليك، وهو من الدهون الصحية المفيدة للقلب والكبد.

تساعد هذه الدهون على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين حساسية الأنسولين، وهما عاملان أساسيان في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

كما يحتوي زيت الأفوكادو على فيتامين هـ، والكاروتينات، والستيرولات النباتية، التي تعمل كمضادات للأكسدة، مما يساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الكبد.

وأظهرت الدراسات أن زيت الأفوكادو يمكن أن يقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويحسن مستويات إنزيمات الكبد، ويُسهم في حماية خلاياه من التلف التأكسدي.

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