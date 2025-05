ضيفة تفقد وعيها على الهواء.. لن تتوقع رد فعل المذيع (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، فقدت ضيفة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية وعيها وسقطت من كرسيها أثناء البث المباشر، مما أدى إلى توقف البرنامج وإثارة حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما كانت" كامرين كينسي" المحللة السياسية والمسؤولة السابقة في إدارة ترامب، تتحدث بحماس عن الانتخابات الأمريكية وتنتقد بشدة الرئيس بايدن ونائبته هاريس، بدأت كلماتها تتباطأ بشكل ملحوظ، لتفقد بعدها توازنها وتسقط على أرضية الأستوديو، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وكانت البالغة من العمر ٢٤ عاما تتحدث خلال بث حلقة من برنامج "فوكس نيوز نايت"، ولكنها فقدت وعيها بشكل مفاجئ وانهارت من كرسيها أمام عدسة الكاميرا.

وكانت كينسي تنتقد تصريحات الرئيس جو بايدن الأخيرة التي ربط فيها احتمال خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات 2024 بالتحيز الجنسي.

وقالت كينسي أن فريق بايدن وهاريس يحاول تزييف الحقائق بسبب فشل حملتهم الانتخابية وإدارتهم الرئاسية.

وأشارت إلى أن تصويرهم لهاريس كمسؤولة عن الحدود كان كاذبا، مؤكدة أنها لم تزر الحدود قط، وخلصت إلى أن المشكلة تكمن في عدم الكفاءة وليس في اختلاف الأيديولوجيات.

وبعد لحظات، أخذت نفسا عميقا وأغلقت عينيها، ثم قامت من مقعدها، وفجأة قطع البث وتحول إلى فاصل إعلاني.

وبينما أسرع الفنيون والمنتجون لنجدة كامرين، ظل المذيع ثابتا في مكانه، متظاهرا بأن شيئا لم يحدث، وقال: "ستتلقى كامرين المساعدة اللازمة.. دعونا نعد إلى ضيفنا الآخر مؤقتا"، ليقاطعه المخرج بتوجيه للذهاب إلى فاصل إعلاني.

وعقب الفاصل، طمأن هانت المشاهدين قائلا: "نود إطلاعكم على آخر المستجدات، كامرين استعادت وعيها وحالتها جيدة والمسعفون يقومون بفحصها، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وحتى الآن لم يكشف عن سبب إغماء كامرين المفاجئ خلال ظهورها على قناة "فوكس نيوز".

كما لم يصدر أي تعليق من كامرين نفسها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الحادثة.

وأثار هذا الموقف جدلا واسعا على الإنترنت، فقد انتقد بعض المتابعين تصرف المذيع جوناثان هانت لعدم تدخله لمساعدة الضيفة بشكل مباشر ومحاولته مواصلة الحوار، معتبرين ذلك عدم الاهتمام بحالتها.

وفي المقابل، دافع آخرون عن هانت، مشيرين إلى أن تصرفه كان مهنيا للحفاظ على خصوصية الضيفة وتجنب إثارة الذعر على الهواء مباشرة.

-موظفة سابقة في إدارة ترامب، تتمتع بخبرة في الأمن القومي والإعلام السياسي.

حصلت على درجة الماجستير من جامعة ليبرتي.

-بدأت مسيرتها السياسية مديرة للعلاقات الخارجية في مكتب شؤون الموظفين الرئاسي.

-عملت لاحقا مراسلة للبيت الأبيض في شبكة "ون أمريكا نيوز".

-كانت تظهر على قناة فوكس نيوز لمناقشة الوضع السياسي الراهن.

-تدير كينسي الآن شركة تايتان ميديا ​​ستراتيجيز، وهي شركة استشارات إعلامية محافظة.

-تشارك باستمرار في الخطاب السياسي.

Fox News panelist Camryn Kinsey suffers medical episode live on air, host Jonathan Hunt tries to carry on with the segment before going to a commercial. pic.twitter.com/wpBZoxAI2s