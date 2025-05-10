طلب غريب من عريس للمدعوين في حفل زفافه يثير جدلا واسعا - 10 صور

كتبت- شيماء مرسي

أثارت رسالة بين عريس وصديقه عبر تطبيق واتساب يقترح على المدعوين "تجميع مبلغ مالي" لتقديمه كهدية زفاف لأحد الحضور، ردود فعل غاضبة واستياء واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر الضيف المحادثة كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين منها أن العريس طلب منه إرسال رسائل نصية إلى المدعوين يطلب منهم شراء بعض المستلزمات منزلية، مثل مكيف الهواء وطاولة الطعام، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وبالرغم من أن الزوجين طلبا من أصدقائهما أيضا جمع 3100 روبية هدية لحفل زفافه.

وثم أشار رجل آخر أنه أهدى الزوجين 6,000 روبية وفي النهاية ولم يحضر حفل الزفاف.

وحصل المنشور بعد مشاركته بفترة وجيزة على موقع ريديت باسم "friedchicken2_97" على العديد من التفاعلات والإعجابات.

وعلق على المنشور أحد الأشخاص قائلا: "رجل غريب يبيع تذاكر حفل زفافه".

وذكر آخر: "كنت أخطط لإعطائه حوالي 5 آلاف دولار، لكن بعد هذا المنشور غيرت رأيي".

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