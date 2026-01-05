إعلان

وجدتها داخل حقيبة.. امرأة تكتشف هدية غير متوقعة

كتب : سيد متولي

10:30 م 05/01/2026

تحولت شحنة رأس السنة من بلينكيت إلى لحظة سعيدة لأحد الأشخاص عندما وجدت مفاجأة صغيرة داخل حقيبة التوصيل.

وشاركت جيت مقطع فيديو قصيرًا على الإنترنت يُظهر حقيبة بلينكيت مع مشترياتها، وما جعل المقطع مميزًا هو هدية رأس السنة غير المتوقعة التي كانت مخبأة داخل الحقيبة، بحسب موقع ndtv.

وكشفت جيت أنها تلقت مع مشترياتها من البقالة ميدالية مفاتيح مرحة كهدية بمناسبة رأس السنة، وكانت الميدالية تحمل عبارة "أنا الشيء في بلينكيت"، لفتت هذه الرسالة البسيطة والمرحة انتباهها على الفور.

وإلى جانب سلسلة المفاتيح، تلقت جيت رسالة بدت وكأنها الجزء الأهم من الهدية.

ذكرت الرسالة أنها عميلة تفتخر بها شركة بلينكيت في اجتماعاتها، ووصفتها بأنها واحدة من نسبة 0.1% من العملاء الذين يدعمون الشركة بسخاء لا مثيل له، كما أشارت الرسالة إلى أن سلسلة المفاتيح مهداة لشخص عزيز على قلبها، متمنيةً له عامًا سعيدًا.

وفي الفيديو، شاركت جيت أن هذه اللفتة الصغيرة وغير المتوقعة أسعدتها، وقالت إن مثل هذه اللفتات اللطيفة تجعل الزبائن يشعرون بأهميتهم وتُذكرهم، خاصة خلال الأعياد مثل رأس السنة.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وتباينت ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، علق أحد المستخدمين قائلاً: "أعجبتني الحقائب التي يمكن تلوينها، على الأقل يمكن إعادة استخدامها بدلاً من قصّها وإتلافها."

وأشار مستخدم آخر قائلاً: "لقد حصلت على علبة مليئة ببسكويت الزبدة".

هدية مفاجئة حقيبة بلينكيت رأس السنة 2026

