"هيدمر دماغك".. أضرار لن تتخيلها لـ تناول هذا المشروب الشهير

كتبت- شيماء مرسي

مشروبات الطاقة لها تأثيرات متنوعة على الدماغ، بعضها إيجابي على المدى القصير وبعضها سلبي على المدى الطويل أو عند الإفراط في تناولها.

مشروبات الطاقة والدماغ

الإفراط في تناول مشروبات الطاقة يزيد من خطر الإصابة بإصابات الدماغ وتلف خلايا المخ والأوعية الدموية والخراف ومشكلات في الجهاز العصبي للأطفال، وذلك بفضل احتوائها على مادة الإريثريتول ونسبة عالية من الكافيين، وفقا لموقعي "medical" و"clevelandclinic".

أضرار أخرى لـ مشروبات الطاقة

-ارتفاع ضغط الدم.

-أمراض القلب.

-ضعف صحة الأوعية الدموية.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-تصلب الشرايين.

-حصوات الكلى.

-الجفاف.

-القلق والتوتر.

-الأرق واضطرابات النوم.

-زيادة الوزن والسمنة.

اقرأ أيضًا:

"حياتها اتقلبت في ثانية".. أم تبيع طفلها لسبب صادم وهذا ما حدث (فيديو وصور)

في منزلك.. صور سيلفي تكشف عن القاتل الصامت - يدمرك دون أن تدري

ابتعد عن النوافذ.. كيف تتصرف عند حدوث زلزال مفاجئ؟

يحارب الكوليسترول الضار.. مشروب ساخن يقي من مرض السكر

استعدوا للثراء.. 3 أبراج على موعد مع السعادة والفلوس