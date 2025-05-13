لماذا يصعب على البعض التخلص من الكراكيب؟ استشاري نفسي يجيب

كتبت- شيماء مرسي

احتفاظ بعض الأشخاص بالكراكيب في المنزل بلا فائدة هو سلوك شائع له أسباب نفسية واجتماعية متعددة يكشفها لكم في هذا التقرير الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريح خاص لـ "مصراوي".

ما هي متلازمة التخزين أو الاكتناز القهري؟

هي حالة نفسية معقدة تصيب حوالي 6% من الأشخاص، وتتميز بصعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات، بغض النظر عن قيمتها الفعلية.

كما أن الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب لديهم حاجة قوية للاحتفاظ بالأشياء، وغالبا ما يشعرون بضيق شديد عند التفكير في التخلص منها.

ويميل الأشخاص المصابون باضطراب الاكتناز القهري إلى تجميع مجموعة متنوعة من الأشياء، حتى تلك التي يعتبرها الآخرون عديمة القيمة، مثل الطوابع، الأقلام، الزجاجات الفارغة، والأكياس البلاستيكية.

وهذا التراكم المفرط يؤدي إلى فوضى عارمة في المنزل، حيث تتكدس الأشياء في كل مكان، مما يجعل من الصعب الحركة والتنقل، ويخلق بيئة مثالية لتراكم الأتربة والحشرات، مما يزيد من خطر الإصابة بالحساسية ومشكلات التنفس، وخلافات ومشكلات مع شريك الحياة أو أفراد الأسرة الآخرين، الذين قد يشعرون بالضيق والإحباط من حالة المنزل.

أعراض متلازمة الاكتناز القهري

- صعوبة التخلص من الممتلكات بغض النظر عن قيمتها، مما يؤدي إلى تراكمها بشكل مفرط.

-الشعور بالجنون عند فقدان الأشياء غير الضرورية.

-سوء الحالة المزاجية دائما.

-الضيق والحزن.

أسباب متلازمة الاكتناز القهري

يمكن أن تظهر هذه الحالة في الفئة العمرية بين 11 و 15 عاما، وقد تزداد حدتها مع التقدم في السن.

وقد تؤدي العوامل الوراثية دورا هاما في ظهورها، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، الوسواس القهري، واضطراب الشخصية النرجسية.

العلاج

يستخدم الطبيب النفسي العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة الأفراد على تطوير مهارات التنظيم والتخلي عن الأشياء غير الضرورية.

ويهدف العلاج السلوكي المعرفي الذي يقدمه الطبيب النفسي، إلى تعليم الأفراد كيفية تنظيم حياتهم والتخلص من التعلق الزائد بالأشياء.

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