كاد يتزوج 4 نساء.. خطأ في حفل زفاف هندي يثير تفاعلا

كتب : أحمد الضبع

09:00 م 05/01/2026
    عريس هندي يقع في ورطة بسبب صديقات العروس
    العريس كاد يتزوج أربع نساء في حفل زفافه

في واقعة طريفة أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كاد عريس أن يجد نفسه "متزوجا" من أربع نساء في آن واحد، بسبب سوء فهم غريب خلال مراسم زفاف هندوسي، قبل أن يتدخل الحضور لتدارك الموقف في اللحظات الأخيرة.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، كان العريس يستعد لأداء طقس "الفيرا"، أحد أهم طقوس الزواج الهندوسي، والذي يدور فيه العروسان سبع مرات حول النار المقدسة "اليجنا"، باعتباره رمزا للارتباط المقدس بين الزوجين.

لكن المفاجأة أن ثلاثا من صديقات العروس شاركنها السير أثناء الطقس، وبدأن الدوران معها حول النار، فيما كان العريس يسير خلفهن، ما خلق مشهدا كوميديا أربك الجميع، وكاد يمنح العريس أكثر من "عروس" في لحظة واحدة.

وتبين لاحقا أن صديقات العروس لم يكن على دراية دقيقة بطبيعة طقس "الفيرا"، واعتقدن أن دورهن يقتصر على مساعدة العروس في حمل فستان الزفاف التقليدي "اللينجا"، الذي يتطلب دعما أثناء الحركة، دون إدراك أن الطقس مخصص للعروسين فقط، وفقا لموقع timesnownews.

وسرعان ما انتبه كاهن المعبد وبعض أفراد العائلة إلى الخطأ، وتدخلوا لتصحيح الموقف، وسط ضحكات الحضور، بينما استغرق الأمر بعض الوقت حتى تستوعب صديقات العروس سبب الارتباك.

الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل، حصد آلاف المشاهدات والتعليقات الساخرة، واعتبره كثيرون واحدا من أكثر المواقف الطريفة التي شهدتها حفلات الزفاف مؤخرا.

