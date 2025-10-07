شجار قطة مع كلب ينتهي بطلاق رسمي.. حادثة غريبة تهز محكمة الأسرة

شهدت مدينة بوبال، وسط الهند، حالة طلاق غير تقليدية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدم زوجان شابان بدعوى طلاق بسبب نزاع محتدم بين حيوانيهما الأليفين، “كلب وقطة”، فشلت كل محاولات التهدئة بينهما، لينتهي الأمر بانفصال رسمي.

ووفقا لموقع Oddity Central، فقد بدأت علاقة الزوجين بحب مشترك للحيوانات، وتحولت صداقتهما إلى زواج، لكنهما لم يتوقعا أن يكون هذا الحب نفسه هو ما سيفرق بينهما.

خلافات لا تهدأ بين القطة والكلب

بعد انتقالهما للعيش معا، بدأت الزوجة تشكو من أن كلب زوجها يتصرف بعدوانية تجاه قطتها، ويهاجمها بشكل متكرر.

بينما قال الزوج إنه نبه زوجته منذ البداية إلى عدم جلب القطة إلى المنزل، مؤكدا أنها تسبب الفوضى داخل البيت، وتقلق الكلب، وتعبث بحوض السمك الخاص به.

استشارات أسرية ومحاولات فاشلة للصلح

أحالت محكمة الأسرة الزوجين إلى جلسات استشارية لحل الخلاف، كما حاول أقارب وأصدقاء الطرفين التدخل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، بسبب تمسك كل طرف بحيوانه الأليف ورفضه التنازل، ليقررا في النهاية الانفصال.

