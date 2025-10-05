تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية

فقدان الوزن بشكل مفاجئ دون سبب واضح قد يبدو لبعض الأشخاص علامة إيجابية، لكنه في الواقع ربما يكون جرس إنذار لمشكلة صحية خطيرة.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون في التعامل مع فقدان الوزن المفاجئ، مؤكدًا أن هذه العلامة قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بأمراض خطيرة، تبدأ من اضطرابات الغدة الدرقية ومرض السكري من النوع الأول، وتمتد لتشمل الاضطرابات النفسية مثل فقدان الشهية العصبي، أو حتى الأورام السرطانية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن التشخيص السليم يبدأ دائمًا باستبعاد الاحتمالات الأخطر، وعلى رأسها الأورام، وذلك من خلال إجراء فحص شامل باستخدام الأشعة النووية (المسح الذري).

وأضاف أن فرط نشاط الغدة الدرقية يُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الوزن، وغالبًا ما يصاحبه أعراض أخرى مثل التوتر الزائد، تسارع ضربات القلب، وتساقط الشعر، مشددًا على أهمية تكرار تحليل الغدة الدرقية حتى في حال ظهور نتائج طبيعية في البداية.

كما لفت إلى أن السكري من النوع الأول لا يقتصر على الأطفال فقط، بل يمكن أن يصيب الكبار أيضًا، ويؤدي إلى نقص الوزن بسبب عدم وجود الأنسولين الكافي لتكوين الدهون في الجسم، ما يعيق عمليات البناء الحيوي ويؤدي إلى تدهور الوزن بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول