ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

يُعد لحم العصافير من الأطعمة التي يفضلها البعض في بعض المناطق الريفية والعربية، ويعتبرها البعض وجبة خفيفة وغنية بالطاقة، إلا أن تأثيرها على الجسم قد يحمل مفاجآت لم يتوقعها كثيرون.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، news18، و healthline، يتميز لحم العصافير باحتوائه على نسبة عالية من البروتين الحيواني الذي يساهم في بناء العضلات وتجديد الخلايا، كما يحتوي على الحديد والزنك والفسفور، وهي عناصر تدعم صحة الدم والمناعة وتحافظ على نشاط الجسم.

أن تناوله بكميات معتدلة قد يساعد في رفع مستوى الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، خاصةً لاحتوائه على أحماض أمينية تعزز إفراز "السيروتونين" في الدماغ.

رغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناول لحم العصافير بسبب احتمال احتوائه على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، خصوصًا إذا تم قليه في الزيت.

كما أن طرق الصيد أو الطهي غير الصحية قد تعرض المستهلك لخطر التسمم الغذائي أو نقل بعض البكتيريا.

لحم العصافير ليس مجرد أكلة شعبية تقليدية، بل وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة إذا تم تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

لكن الخبراء يؤكدون أن الاعتدال هو السر في الاستفادة من فوائدها وتجنب أضرارها المحتملة.

