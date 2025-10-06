كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد إلينوي للتكنولوجيا في الولايات المتحدة أن تناول عصير البطيخ يومياً يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ونشرت مجلة "Nutrients" نتائج الدراسة التي شملت 39 شخصا على مدار أربعة أسابيع، حيث تناولت مجموعة منهم كوباً أو كوبين من عصير البطيخ يومياً، في حين امتنعت المجموعة الثانية عن تناوله.

وأظهرت الفحوص الطبية أن المشاركين الذين استهلكوا عصير البطيخ شهدوا زيادة في مستويات حمض "إل-أرجينين" وتحسناً في توازن جزيء ADMA، ما يعزز إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية وحمايتها من التلف، بالمقابل، لم تسجل المجموعة التي لم تتناول العصير أي تغييرات في مؤشرات صحة القلب، وفقا لموقع "لينتا.رو".

واشار الباحثون إلى أن البطيخ يعمل كعنصر وقائي لدعم الجهاز الوعائي دون التسبب في انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، ما يجعله غذاء مفيدا للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

وأوضحوا أن استهلاك كميات أكبر أو لفترات أطول يعزز هذه الفوائد، مع استعدادهم لإجراء دراسات أوسع تشمل مقارنة تأثير البطيخ الطازج بتركيزات الأحماض الأمينية.

