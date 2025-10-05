5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ

بعض الأدوات المنزلية اليومية قد تؤثر على طريقة عمل الدماغ، وهذه العوامل الخفية يمكن أن تؤثر سلبا على الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ على المدى الطويل.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" أن التعرض المستمر لهذه المستلزمات المنزلية الشائعة قد تسبب تغييرات طفيفة في كيفية عمل الدماغ.

أواني مصنوعة من الألمنيوم

يمكن لأواني الطهي المصنوعة من الألمنيوم، وكذلك المقالي غير اللاصقة ذات الطلاء رديء الجودة، أن تطلق كميات ضئيلة من المعدن في الطعام مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت.

كما أن التعرض المفرط للألمنيوم بتدهور الذاكرة وزيادة مخاطر الاضطرابات الإدراكية. يمكن لتقليل المخاطر أن يتم اختيار بدائل من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر.

أوعية الطعام البلاستيكية

يجب تجنب تسخين الطعام في البلاستيك، فهذه العملية قد تطلق مادة بيسفينول أ (BPA) الكيميائية الضارة.

وكشفت الأبحاث أن BPA تتداخل مع الهرمونات وتؤثر على الذاكرة ونمو الدماغ. ولهذا السبب، يفضل استخدام الخيارات الزجاجية أو الخزفية لضمان سلامتك على المدى الطويل.

معطرات الجو

قد يخفي رذاذ معطر الجو ذو الرائحة الزكية في غرفة المعيشة مركبات عضوية متطايرة (VOC)، والتي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.

وقد ربط الاستنشاق المنتظم لهذه المواد الكيميائية بظهور الصداع والدوار، وقد يصل تأثيرها إلى إبطاء المعالجة الإدراكية.

تخزين الوجبات الخفيفة المصنعة

الكميات الكبيرة الموجودة في رقائق البطاطس من السكر المكرر والدهون المتحولة المعروفة بـ إضعاف الذاكرة وإبطاء نشاط الدماغ.

كما إن إبقاء هذه الأطعمة في متناول اليد قد يُشجع، بشكل لا شعوري، على الإفراط في تناولها.

السجاد القديم

يمكن للغبار والعفن وبقايا المواد الكيميائية العالقة في السجاد أن تُطلق سمومًا في الهواء. يؤدي استنشاق هذه المواد مع مرور الوقت إلى المعاناة من التهاب في الدماغ ويُؤثر على حفظ الذاكرة.

ويمكن أن يساعد التنظيف المنتظم أو الانتقال إلى سجاد قابل للغسل في حماية صحة الدماغ.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول