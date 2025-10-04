3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

حذر خبراء الصحة من أن بعض التوابل التي نستخدمها يوميًا لإضفاء نكهة لذيذة على الطعام قد تؤثر على فعالية بعض الأدوية أو تزيد من آثارها الجانبية، خصوصًا عند تناولها على شكل مكملات غذائية بجرعات عالية.

وأوضحت الدراسات أن 3 توابل شهيرة، هي القرفة والكركم والزنجبيل، قد تتداخل مع أدوية شائعة مثل مضادات الاكتئاب وأدوية السكري وأدوية تسييل الدم، ما قد يسبب مضاعفات صحية غير متوقعة، وفقا لموقع "ذا صن".

القرفة

تُستخدم القرفة على نطاق واسع في الحلويات والمشروبات، إلا أن مركباتها مثل "كينامالديهيد" و"كومارين" قد تقلل من فعالية بعض الأدوية. ويُحذر الخبراء من نوع "كاسيا" المنتشر في المتاجر، الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من "كومارين"، ما يزيد خطر النزيف عند تناوله مع أدوية مميّعة للدم. أما استخدام القليل منها في الطعام فيعد آمنًا، لكن المكملات بجرعات عالية قد تسبب تفاعلات خطيرة مع أدوية مثل "وارفارين" وأدوية السكري والاكتئاب.

الكركم

يشتهر الكركم بلونه الأصفر ونكهته المميزة، لكن مركبه الفعّال "كركمين" قد يؤثر على إنزيمات الكبد المسؤولة عن استقلاب الأدوية. وقد يتداخل مع أدوية ضغط الدم والاكتئاب والعلاج الكيميائي وبعض المضادات الحيوية، كما أن خصائصه في خفض ضغط الدم وتسييل الدم وتقليل السكر قد تضاعف تأثير الأدوية عند تناوله كمكمل غذائي.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بفوائده الهضمية ونكهته القوية، لكنه يحتوي على مركبات مثل "جينجرول" التي تعمل كمخفف للدم، ما يزيد خطر النزيف مع الأدوية المضادة للتخثر، كما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يخفض سكر الدم، الأمر الذي قد يضاعف تأثير أدوية السكري.

نصائح للمرضى

يؤكد الباحثون أن التداخلات غالبًا ما تحدث عند تناول المكملات الغذائية بجرعات كبيرة، بينما يظل استخدام التوابل بكميات معتدلة في الطعام آمنًا في معظم الحالات، وينصح بالاستشارة الطبية أو الصيدلانية قبل تناول أي مكمل عشبي لتجنب مضاعفات صحية خطيرة.