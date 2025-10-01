حيوانات بلا حياة.. 10 صور لأسود ونمور تذهل الجميع

في أحد أحياء مدينة غيومري الهادئة شمال أرمينيا، ينبض استوديو فني صغير بحياة من نوع خاص؛ ليست حياة حقيقية، بل محاكاة مدهشة تنبض بالواقعية والدقة.

في هذا المكان، يعمل الفنانان ماكس ونيك غرين على مشروع فني غير تقليدي، بإعادة تشكيل الحيوانات البرية بالحجم الطبيعي، مستخدمين فقط مواد صناعية، لكنهم ينجحون في خداع العين والعقل بدرجة إتقان تحبس الأنفاس.

وفقا لما أورده موقع Bored Panda، فإن المجسمات التي يصنعها الثنائي تشمل أسودا ونمورا وذئابا ودببة، وكلها مصنوعة يدويا من الفراء الصناعي والدهانات المتخصصة، لتبدو كما لو كانت مخلوقات حقيقية تقف على بعد خطوات من الناظر.

من عضلات النمر المشدودة، إلى نظرة الأسد الحادة، تتجسد التفاصيل بدقة مدهشة تجعل من الصعب تصديق أن هذه "الحيوانات" لم تولد قط، ولم تزهق روح من أجل إنشائها.

يقول الفنان نيك غرين في تصريحات سابقة:"نحن لا نقلد الطبيعة فحسب، بل نحترمها، ونصنع واقعية بلا أذى، وفنا بلا دماء".

اقرأ أيضا:

حفل توديع عزوبية على طائرة ينتهي بكارثة.. ماذا حدث؟

"حباية" بسيطة كادت تودي بحياة امرأة.. ما علاقة "مثلث الموت"؟

"حرب عالمية ثالثة وكوارث".. أخطر توقعات بابا فانجا لعام 2026

بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.. معلومات عن زوجة اللاعب ديمبيلي

مغامرة قاتلة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو بعد اختبائه داخل عجلة طائرة