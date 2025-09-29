بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.. معلومات عن زوجة اللاعب ديمبيلي

توج عثمان ديمبيلي لاعب سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 خلال حفل أقيم في باريس.

وانهمرت دموع ديمبيلي في البكاء خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية وكانت والدته فاطيما وزوجته ريما دبوش بجانبه، وهي التي لعبت دورا كبيرا في حياته ومسيرته واستطاعت أن تخطف الأنظار في الحفل.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" معلومات عن زوجة اللاعب عثمان ديمبيلي ريما دبوش، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

-تبلغ من العمر 26 عاما.

-اسمها بالكامل ريما دبوش.

-ينسب إليها الفضل في مساعدة اللاعب عثمان ديمبيلي في حياته المهنية والشخصية.

-ولدت ريما في المغرب.

-تزوجت في ديسمبر 2021 في حفل مغربي تقليدي أنيق.

-كانت تعمل إنفلونسر مغربية قبل الزواج من اللاعب الفرنسي.

-رزقت بطفلة من ديمبيلي عام 2022.

-اشتهرت بإطلالتها المحتشمة ونصائحها المتعلقة بأسلوب الحياة بما يتوافق مع دينها الإسلامي.

-كانت لديها 300 ألف متابع قبل أن تحذف حسابها على تيك توك وإنستجرام ولم تكشف السبب.

-اشتهرت بعدم إظهار وجهها أبدا وفقا لتقاليدها الدينية.

-اختار الزوجان عدم الكشف عن اسم ابنتهما، حيث أطلق عليها ديمبيلي اسم "الكتالونية" لأنها ولدت في برشلونة أثناء وجوده في النادي.

-ولم يكن العديد من زملاء ديمبيلي في برشلونة على علم بزواجه، سواء مجموعة صغيرة من الأصدقاء والعائلة في الاحتفال.

-وبالرغم من درجة الغموض التي تحيط بشخصية ريما، لكن معروفها عنها هو التأثير العميق الذي أحدثته على زوجها ومسيرته المهنية.

