حفل توديع عزوبية على طائرة ينتهي بكارثة.. ماذا حدث؟

في واقعة غريبة، احتفل مجموعة من البريطانيين بحفلة توديع عزوبية على متن رحلة متجهة من لندن إلى أليكانتي الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من داخل طائرة متجهة إلى أليكانتي والتي اضطرت إلى تحويل مسارها إلى تولوز.

وعند هبوط الطائرة، اقتحم الضباط الطائرة ودخلوا في مشاجرة عنيفة مع مجموعة من البريطانيين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأت القصة عندما أقلعت الطائرة، حيث بدأ أفراد المجموعة بتناول المشروبات الكحولية التي أحضروها معهم، وبدأوا يتحدثون بألفاظ سيئة وغير مناسبة.

وانتقل أحد الركاب من مقعده ليجلس بالقرب من صديقته، وحاول بعد ذلك احتضان راكبة أخرى وتقبيلها، غير أن طاقم الطائرة سارع بإعادته إلى مقعده الأصلي.

كما أن أحدهم حاول مضايقة إحدى الراكبات قبل أن يتدخل طاقم الطائرة ويعيده إلى مكانه، ولكن العريس بذل جهدا واضحا لإبعاد نفسه عن مثيري الشغب ولم يتورط في تصرفات بقية المجموعة.

وفي لحظة ما، تشاجر اثنين من أفراد المجموعة وتدافعا بشكل واضح واصطدم برؤوسهما معا وتمزق قميص أحد الرجلين بينما حاول آخرون الفصل بينهما.

كما شوهد في الفيديو بعض أفراد المجموعة وهم يبصقون على المقاعد ويضعون أقدامهم على مساند رؤوس الركاب حتى أن إحدى النساء تعرضت لركلة في رأسها من شخص كان يريح ساقيه على مقعدها.

وبالرغم من أن طاقم الطائرة والركاب الآخرين حاولوا تهدئة المجموعة، ولكن هذا لم يوقف الفوضى لذا أعلن الطيار عن هبوط اضطراري في تولوز بفرنسا.

وعند هبوط الطائرة، تم استدعاء الشرطة الفرنسية إلى الطائرة وبدأت في القبض على المجموعة المشاغبة.

وأكدت شركة رايان إير في بيان رسمي لها أن الرحلة التي غادرت لندن يوم 26 سبتمبر اضطرت للهبوط بعد سلوك غير منضبط من قبل مجموعة صغيرة من الركاب، وأوضحت أن الشرطة الفرنسية تقوم بإجراء المزيد من التحقيقات الآن.

