تحرك عاجل واعتراض جون إدوارد.. تعرف على المرشحين لتدريب الزمالك بقوة

شهد نادي الزمالك تحركًا عاجلًا عقب اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، حيث يعقد هشام نصر، نائب رئيس النادي، جلسة طارئة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، من أجل حسم ملف التعاقد مع مدير فني جديد في أسرع وقت.

وكشف مصدر داخل النادي أن هشام نصر طرح عدة أسماء لتولي القيادة الفنية، أبرزها طارق مصطفى، وخالد جلال، ومعتمد جمال، في ظل توجه الإدارة للاعتماد على مدرب محلي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن جون إدوارد أبدى تحفظه على بعض الأسماء المطروحة، ما قد يشهد نقاشًا موسعًا خلال الجلسة المرتقبة للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار الفني للفريق.

ومن المنتظر أن تسفر الجلسة عن حسم هوية المدير الفني الجديد، مع إمكانية استدعاء المدرب المختار فور الاتفاق على التفاصيل، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الملف سريعًا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.