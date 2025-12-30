إعلان

أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"

كتب : سامح غيث

04:20 م 30/12/2025 تعديل في 04:27 م

أسيرات القبيلة

في بعض قرى صعيد مصر، لا تزال فتيات يدفعن ثمن التمسك بالعادات والتقاليد؛ فتيات يُقتلن أو يُجبرن على الزواج قسرًا، فقط لأن رغبتهن في اختيار شريك حياتهن اصطدمت بالأعراف القبلية السائدة التي تفرض الزواج من نفس القبيلة.

هذه الأعراف، التي تتذرع بـ "الشرف" و"نقاء الدم"، لا تؤدي فقط إلى انتشار العنف والثأر، بل تفتح الطريق لمزيد من الطلاق والعنوسة، وتزيد من المخاطر الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، لتصبح حياة الفتيات ومصائرهن رهينة تقاليد وموروثات قديمة.

(صبري وزوجته، أحمد وابنته، فوزية ومحسن، علي وزميلته، ياسمين ورمضان، وهند) ست حكايات رصدها مصراوي ضمن 85 حالة التقاها مُعد التحقيق في محافظات مختلفة بالصعيد، حيث كانت الفتاة أو ذويها الضحية للعرف القبلي.

لمعرفة حكاياتهن الكاملة، شاهد هذا الملف عبر تقنية الكروس ميديا

أسيرات القبيلة

أسيرات القبيلة حظر الزواج نقاء الدم قرى صعيد مصر

