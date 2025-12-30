أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"

في بعض قرى صعيد مصر، لا تزال فتيات يدفعن ثمن التمسك بالعادات والتقاليد؛ فتيات يُقتلن أو يُجبرن على الزواج قسرًا، فقط لأن رغبتهن في اختيار شريك حياتهن اصطدمت بالأعراف القبلية السائدة التي تفرض الزواج من نفس القبيلة.

هذه الأعراف، التي تتذرع بـ "الشرف" و"نقاء الدم"، لا تؤدي فقط إلى انتشار العنف والثأر، بل تفتح الطريق لمزيد من الطلاق والعنوسة، وتزيد من المخاطر الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، لتصبح حياة الفتيات ومصائرهن رهينة تقاليد وموروثات قديمة.

(صبري وزوجته، أحمد وابنته، فوزية ومحسن، علي وزميلته، ياسمين ورمضان، وهند) ست حكايات رصدها مصراوي ضمن 85 حالة التقاها مُعد التحقيق في محافظات مختلفة بالصعيد، حيث كانت الفتاة أو ذويها الضحية للعرف القبلي.

