مغامرة قاتلة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو بعد اختبائه داخل عجلة طائرة

في واقعة صادمة كادت تنتهي بكارثة إنسانية، نجا طفل أفغاني يبلغ من العمر 13 عاما من موت شبه مؤكد، بعد أن اختبأ داخل تجويف عجلة طائرة مدنية أقلعت من العاصمة الأفغانية كابول وهبطت في مطار دلهي بالهند.

الحادثة أعادت إلى الواجهة خطورة محاولات الهروب عبر وسائل غير تقليدية، وسط ظروف جوية قاسية وغياب شبه تام لفرص البقاء على قيد الحياة، بحسب ما نشره موقع eremnews.

تفاصيل الواقعة

بحسب ما أعلنت عنه قوة الأمن الصناعي المركزي الهندية "CISF"، فإن الطفل تمكن من التسلل إلى مطار كابول، واندس بين الركاب قبل أن يتوجه إلى الطائرة التابعة لشركة "كام للطيران"، رحلة رقم RQ-4401، حيث اختبأ داخل حجرة الهبوط الخلفية المركزية للطائرة، وهي من أخطر الأماكن على متن الطائرات المدنية.

هبطت الطائرة في مطار إنديرا غاندي الدولي بمدينة دلهي صباح الأحد حوالي الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي، حيث عثرت السلطات الأمنية على الصبي وهو يتجول بمفرده في أرض المطار مرتديا قميصا أبيض، وقد بدا عليه الإنهاك، قبل أن يتم توقيفه ونقله للاستجواب.

وأثناء التحقيق، صرح الطفل بأنه كان يعتزم السفر إلى إيران، لكنه صعد بالخطأ على الطائرة المتجهة إلى دلهي.

وجرى لاحقا تفتيش الطائرة بشكل دقيق، حيث تم العثور داخل حجرة العجلات على مكبر صوت صغير كان بحوزة الطفل.

صحيفة إنديان إكسبريس علقت على الحادثة، مؤكدة أن درجة الحرارة في مثل هذه الأماكن المكشوفة على متن الطائرات قد تصل إلى 50 درجة تحت الصفر مع نقص حاد في الأكسجين، ما يجعل فرص النجاة ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة.

وتعيد هذه الحادثة للأذهان واقعة مشابهة وقعت عام 2022، حين نجا شاب كيني يبلغ من العمر 22 عاما بعدما تم العثور عليه حيا داخل عجلة طائرة شحن وصلت إلى مطار أمستردام.

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم