"حباية" بسيطة كادت تودي بحياة امرأة.. ما علاقة "مثلث الموت"؟



أصيبت امرأة أمريكية بـ"ألم شديد" وتورم في الوجه ودوخة بعد أن فقعت بثرة في منطقة "مثلث الموت" على وجهها، لذا اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى فورا.



وكانت البثرة موجودة في "مثلث الموت" بالوجه، وهي المنطقة الواقعة بين جسر الأنف وزوايا الفم، وفقا لموقع "yahoo".



وهذه المنطقة حساسة للغاية لأنها متصلة بالجيب الكهفي الموجود في الدماغ، وهذا يعني أن الضغط على البثور يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات.



ونشرت البالغة من العمر 32 عاما الواقعة على تطبيق تيك توك، وقالت إنها لاحظت ظهور بثرة متوسطة على وجهها وعادة ما تظهر لها عدة مرات في الشهر.



واستخدمت إبرة معقمة لإزالة البثور، ثم لاحظت أن أذنها قد انفجرت في نفس الوقت مما تسبب في شعورها بالدوار وألم شديد في الجهة اليمنى السفلى من الأنف والشفاه والجانب الأيمن من الوجه.



وأيضا عانت من انتفاخ وجهها بالكامل وانسداد في أذنها اليمنى وعدم القدرة على الإبتسامة أو التحدث.



وأعطى الأطباء لـ أليشا أربعة أدوية لتخفيف الأعراض ومنع انتشار العدوى قبل خروجها من المستشفى.



ومنذ ذلك الحين، أصبحت تتعافى بشكل جيد في المنزل، لكنها حذرت الآخرين من خطر "مثلث الموت".

