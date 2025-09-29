"حرب عالمية ثالثة وكوارث".. أخطر توقعات بابا فانجا لعام 2026

اشتهرت العرافة البلغارية بابا فانجا بـ تنبؤاتها الدقيقة على مر السنين، وبالرغم من وفاتها عام ١٩٩٦، إلا أن توقعاتها دائما تتصدر تثير الجدل.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" توقعات العرافة البلغارية بابا فانجا لعام 2026، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

زيادة الكوارث الطبيعية

تنبأت العرافة بسلسلة من الكوارث الطبيعية والزلازل والثورات البركانية والتغيرات المناخية الحادة التي قد تؤثر على بعض أجزاء العالم.

اندلاع حرب عالمية ثالثة

تتوقع بابا فانجا اندلاع حرب عالمية ثالثة في عام 2026، وبالإضافة إلى ذلك زيادة التوترات بين القوى العالمية واحتمال سيطرة الصين على تايوان، والمواجهة المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

اتصال فضائي

تتضمن التنبؤات أيضاً احتمال حدوث أول اتصال مع حياة خارج كوكب الأرض في نوفمبر 2026، وذلك مع دخول مركبة فضائية ضخمة إلى الغلاف الجوي للأرض.

ويكتسب هذا التوقع أهمية خاصة في وقت أشار فيه باحثون بارزون، مثل آفي لوب من جامعة هارفارد، إلى احتمال اقتراب أجسام صناعية من الأرض.

سيطرة الذكاء الاصطناعي

قد يحقق الذكاء الاصطناعي تقدما هائلا هذا العام، يصل إلى حد السيطرة على البشرية.

