يُعاني القلب الضعيف من صعوبة في ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم ونقص الأكسجين، وظهور أعراض مزعجة تستدعي سرعة التوجه إلى الطبيب المختص لتجنب المضاعفات.

وبحسب ما ذكره موقع "Everydayhealth"، إليك العلامات التي تشير إلى ضعف عضلة القلب.

علامات مبكرة تستدعي استشارة الطبيب



غالبًا ما يُظهر القلب الضعيف علامات تحذيرية واضحة ومتزايدة، ينبغي عليك استشارة الطبيب فورًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية:

ضيق التنفس



المعاناة من صعوبة في التنفس أثناء النشاط البدني المعتاد، أو عند الراحة، أو عند الاستلقاء ليلًا.

تورم الجسم



ويكون عبارة عن احتباس ملحوظ للسوائل وتورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن.

إرهاق شديد



الشعور المستمر بالضعف أو الإرهاق الذي لا يتحسن مع الراحة.

السعال المستمر



المعاناة من سعال جاف قد ينتج عنه أحيانًا بلغم وردي اللون أو أبيض.

أعراض أخرى يجب مراقبتها

خفقان القلب



عدم انتظام ضربات القلب، حيث يشعر الشخص بأن القلب ينبض سريعا أو بقوة أو يتخطى نبضات.

الدوخة والإغماء



الشعور بالدوار أو عدم الثبات بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، من العلامات التي يجب مراقبتها جيدا.

صعوبة في التركيز

المعاناة من صعوبة التركيز وذلك بسبب خلل تدفق الدم نتيجة لعدم كفاءة القلب، وبالتالي لا يصل الدم إلى الدماغ جيدًا ما ينتج عنه تشوش ذهني أو انخفاض في مستوى اليقظة، وفقًا لما ذكره موقع "mayoclinic".

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