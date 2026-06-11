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أول رد من التعليم على فيديو المشاجرة أمام لجنة الإعدادية بالشرقية

كتب : أحمد الجندي

08:19 م 11/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بيانًا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام احدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية.

وأوضح البيان، أن الفيديو المتداول تضمن مشاجرة بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وبنهاية خروج الطلاب من لجنة الامتحان.

وأكد أن المشاجرة التي حدثت بالتزامن مع انتهاء لجنة الامتحان وخارج مقر اللجنة الامتحانية، تضمنت بعض أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية ولم يكن هناك أية معلمات كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة.

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وزارة التربية والتعليم تعليم الشرقية الشهادة الإعدادية امتحانات الإعدادية

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