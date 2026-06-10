في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بأمراض القلب حول العالم، يؤكد الأطباء أن الوقاية لا تبدأ من عيادة الطبيب، بل من العادات اليومية التي يتبعها الإنسان في حياته.

وبينما يبحث كثيرون عن أفضل الطرق للحفاظ على صحة القلب، كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عن مجموعة من السلوكيات التي يحرص على اتباعها يوميا للحفاظ على صحة قلبه ولياقته البدنية.

الاعتدال في الطعام مفتاح صحة القلب

أكد شعبان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النظام الغذائي المتوازن يعد أحد أهم عوامل الوقاية من أمراض القلب، مشيرا إلى أن الحرمان التام من بعض الأطعمة ليس الحل، وإنما يكمن السر في الاعتدال وتنظيم الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

وأوضح أن الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية تمثل عناصر أساسية في أي نظام غذائي يدعم صحة القلب ويحافظ على كفاءة وظائفه.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات غير العلمية المتعلقة بالتغذية، موضحا أن بعض الأطعمة التي يثار حولها الجدل، مثل البيض، لا تمثل خطرا على القلب عند تناولها باعتدال وفي إطار نظام غذائي متوازن.

الحركة والنوم يقللان المخاطر

وأشار إلى أن الحفاظ على صحة القلب لا يرتبط بالطعام فقط، بل يعتمد أيضا على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، والحصول على قسط كاف من النوم، إلى جانب تقليل التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان.

ولفت شعبان إلى أهمية الانتباه لبعض الأعراض التي قد تكون مؤشرا مبكرا على وجود مشكلات بالقلب، مثل ضيق التنفس، والإرهاق غير المبرر، والتعرق الزائد دون بذل مجهود واضح، مؤكدا أن اكتشاف المرض مبكرا يرفع فرص العلاج والوقاية من المضاعفات.

الحفاظ على صحة القلب

وأوضح أن روتينه اليومي يعتمد على عادات صحية بسيطة لكنها فعالة، تقوم على التوازن في الطعام، والحركة المنتظمة، وتجنب الإجهاد الزائد، مؤكدا أن الحفاظ على صحة القلب مسؤولية يومية تبدأ من اختيارات الإنسان وسلوكياته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نشر الوعي الصحي وتغيير العادات الخاطئة يمثلان خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب، مشيرا إلى أن الوقاية تظل الخيار الأفضل للحفاظ على صحة القلب على المدى الطويل.

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