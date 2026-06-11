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الذهب يقفز 2% عالميًا بعد إعلان ترامب إلغاء ضربات عسكرية على إيران

كتب : أحمد الخطيب

09:13 م 11/06/2026

أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 2.08%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة على إيران مساء اليوم، عقب التوصل إلى توافق سياسي رفيع المستوى بشأن صفقة موسعة.

ارتفاع سعر الذهب بعد وقف العمليات العسكرية

وأوضح ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات مع الجانب الإيراني وصلت إلى أعلى مستويات القيادة في طهران وحظيت بموافقتها، ما دفعه لاتخاذ قرار رئاسي بوقف العمليات العسكرية وإلغاء الضربات المقررة.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.08% ليصل إلى نحو 4156 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"، بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.92% ليسجل نحو 4023 دولارًا للأونصة قبل تصريحات الرئيس الأمريكي.

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سعر الذهب الحرب الإيرانية العمليات العسكرية ترامب

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