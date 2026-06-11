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ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة على معدة فارغة؟

كتب : محمود عبده

05:00 م 11/06/2026

القهوة

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يحرص كثيرون على بدء يومهم بفنجان من القهوة فور الاستيقاظ، باعتباره وسيلة سريعة لاستعادة النشاط والتركيز.

لكن خبراء الصحة يشيرون إلى أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية لبعض الأشخاص، خاصة ممن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو المرارة.

ووفقا لموقع "Gazeta.ru"، حذرت الدكتورة مارينا ستودينكينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وسلوكيات الأكل، من أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يؤثر سلبا في البنكرياس لدى بعض الأشخاص، وقد يزيد خطر الإصابة بالتهابات مزمنة مع مرور الوقت.

كيف تؤثر القهوة على البنكرياس؟

أوضحت ستودينكينا أن شرب القهوة صباحا على معدة فارغة يحفز إفراز الصفراء وعددا من العمليات الهضمية داخل الجسم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المرارة أو حصوات المرارة أو اضطرابات القنوات الصفراوية، قد يؤدي ذلك إلى ارتداد الإنزيمات الهاضمة إلى قنوات البنكرياس بدلا من انتقالها إلى الأمعاء.

وأضافت أن تكرار هذه الحالة قد يتسبب بمرور الوقت في تلف أنسجة البنكرياس وظهور التهابات مزمنة تؤثر في كفاءته الوظيفية.

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

عندما تتراجع كفاءة البنكرياس في إنتاج الإنزيمات الهاضمة، يواجه الجسم صعوبة في هضم الطعام والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيه.

وقد تظهر مجموعة من الأعراض، أبرزها الانتفاخ والغازات وآلام البطن واضطرابات الإخراج، سواء في صورة إسهال أو إمساك، بالإضافة إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

خطر الإصابة بالسكري

وأشارت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن من أخطر مضاعفات التهاب البنكرياس المزمن الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، نتيجة تراجع قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين بالكميات الكافية لتنظيم مستويات السكر في الدم.

ومع ارتفاع مستويات الجلوكوز لفترات طويلة، تزداد مخاطر تلف الأوعية الدموية، ما قد يؤثر في صحة القلب والدماغ والكلى والعينين والأطراف.

نمط الحياة يصنع الفارق

وأكدت ستودينكينا أن العوامل الوراثية قد تلعب دورا في زيادة قابلية بعض الأشخاص للإصابة باضطرابات البنكرياس، إلا أن نمط الحياة يظل العامل الأكثر تأثيرا.

ولفتت إلى أن الإفراط في تناول السكريات والكحول، إلى جانب العادات الغذائية غير الصحية، قد يزيد الضغط على البنكرياس ويضاعف احتمالات الإصابة بالمشكلات الصحية المرتبطة به.

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