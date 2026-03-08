في موقف إنساني مؤثر، كشف الطبيب وعميد معهد القلب السابق جمال شعبان تفاصيل إصابته بأزمة قلبية خطيرة كادت أن تودي بحياته، رغم أنه أمضى سنوات طويلة في علاج مرضى القلب.

وأشار خلال تقديم برنامجه "حتي يتبين" المُذاع على قناة "الشمس" أن الأعراض في بدايتها بدت بسيطة وتشبه الحموضة، قبل أن تتطور إلى حالة طبية خطيرة استدعت تدخلا عاجلا.

كيف بدأت الأزمة الصحية لـ طبيب القلب جمال شعبان؟

يروي جمال شعبان أن القصة بدأت بشعور مفاجئ بوجع في الصدر مصحوب بحرقان يشبه إلى حد كبير أعراض الحموضة المعوية، ورغم تشابه الأعراض مع مشكلات المعدة، فإنه أدرك سريعا أن الأمر مختلف، وأن ما يشعر به يكون مؤشرا على أزمة قلبية.

وفي تلك اللحظة، طلب من ابنته إحضار بعض أدوية الطوارئ، من بينها دواء مضاد للصفائح الدموية، و"أسبرين الأطفال"، بالإضافة إلى لصقة نيتروديرم التي تعمل على توسيع الشرايين، في محاولة للتعامل سريعا مع الحالة.

ماذا حدث داخل غرفة القسطرة؟

عند نقله إلى غرفة القسطرة، كان الفريق الطبي يتوقعون أن تكون النتائج مطمئنة، خاصة أنه لا يعاني من عوامل الخطر التقليدية مثل السمنة أو التدخين.

لكن الطبيب أوضح أن الضغوط النفسية الهائلة التي يعيشها الأطباء، والتعامل المستمر مع لحظات الحياة والموت، تشكل بدورها عامل خطر على صحة القلب، ومع بدء الفحوصات، جاءت الصدمة؛ إذ أظهرت القسطرة أن حالة الشرايين كانت شديدة الخطورة، ما استدعى تدخلا عاجلا، ووصفها الحاضرون بأنها كانت "مرعبة".

كيف عاش لحظات الخطر داخل غرفة القسطرة؟

يصف جمال شعبان تلك اللحظات بأنها كانت من أصعب ما مر به في حياته، مؤكدا أنه شعر وكأنه على "سرير موت" وليس مجرد سرير علاج.

وخلال تلك اللحظات، دخل في حالة من التأمل والدعاء، طالبا من الله فرصة جديدة للحياة ليواصل مسيرته في خدمة المرضى والتخفيف عن الناس، ورغم توصية البعض بإجراء جراحة قلب مفتوح، قرر الطبيب اختيار تركيب الدعامات، رغم كونها إجراء عالي الخطورة في حالته، وسط حالة من القلق والانهيار بين أفراد عائلته وزملائه.

لماذا قرر جمال شعبان مشاركة هذه التجربة؟

اختتم "شعبان" حديثه مؤكدا أن مشاركته لهذه التجربة لم تكن من أجل الظهور الإعلامي أو السعي وراء "التريند"، وإنما بهدف منح الأمل لكل من يمر بتجربة مرض مشابهة.

وشدد على أن الله هو الشافي الحقيقي، وأن الأطباء ما هم إلا وسيلة للعلاج، متمنيا للجميع دوام الصحة وسلامة القلوب وطول العمر.

