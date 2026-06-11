مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، ما يدفع الكثيرين إلى التركيز على شرب الماء.

ووفقا لموقع "Metro"، أوضحت الدكتورة ناتاشا فرناندو أن الحليب يعد من المشروبات الفعالة في دعم ترطيب الجسم، وقد يتفوق على الماء في بعض الحالات بفضل تركيبته الغذائية الغنية بالعناصر التي تساعد على الاحتفاظ بالسوائل.

لماذا يساعد الحليب على مقاومة الجفاف؟

يحتوي الحليب على البروتينات والدهون والسكريات الطبيعية، وهي مكونات تبطئ عملية إفراغ المعدة، ما يمنح الجسم فرصة أكبر للاستفادة من السوائل والحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

كما يحتوي على الصوديوم ومعادن أخرى تساعد على تنظيم توازن السوائل داخل الجسم وتقليل فقدانها بسرعة، خاصة خلال الأجواء الحارة.

البدائل النباتية

لا تقتصر فوائد الترطيب على الحليب التقليدي فقط، إذ تشير الطبيبة إلى أن بعض البدائل النباتية، مثل حليب الصويا، قد تساعد هي الأخرى في دعم ترطيب الجسم، لاحتوائها على معادن وإلكتروليتات تساهم في تعويض السوائل المفقودة.

أطعمة ومشروبات تدعم ترطيب الجسم

ينصح الخبراء بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالماء خلال موجات الحر، ومن أبرزها:

-البطيخ.

-الخيار.

-ماء جوز الهند.

--العصائر الطبيعية المخففة بالماء.

وتساعد هذه الخيارات على تعويض السوائل وتقليل الشعور بالإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

هل تساعد المشروبات الساخنة على تبريد الجسم؟

قد تبدو الفكرة غريبة، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن المشروبات الساخنة، مثل الشاي، قد تساعد على تبريد الجسم في ظروف معينة.

فعند تناول المشروبات الساخنة يزداد التعرق، ومع تبخر العرق من سطح الجلد يفقد الجسم جزءا من حرارته، ما يمنح شعورا بالانتعاش والبرودة.

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