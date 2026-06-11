يعد الزبادي من الأطعمة الصحية التي ينصح الخبراء بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم.

ولا تقتصر فوائده على تحسين الهضم فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام ودعم صحة القلب.

ووفقا لموقع "Verywell Health"، فإن تناول الزبادي بانتظام قد يوفر العديد من الفوائد الصحية بفضل احتوائه على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية.

يساعد الزبادي على تحسين الهضم

يشتهر الزبادي بدوره في دعم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تعزيز توازن البكتيريا داخل الأمعاء.

وقد يساهم تناول الزبادي بانتظام في تخفيف بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال المزمن، كما قد يساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي على تحسين أعراضهم.

تأثير الزبادي على صحة العظام

يحتوي الزبادي على نسبة جيدة من الكالسيوم، وهو من العناصر الأساسية للحفاظ على قوة العظام والأسنان.

ويساعد الحصول على كميات كافية من الكالسيوم في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

يساعد الزبادي على خفض ضغط الدم

تناول الزبادي بشكل منتظم قد يساهم في دعم صحة القلب والمساعدة على تنظيم مستويات ضغط الدم.

كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، مثل فيتامين ب12 وفيتامين ب2، إلى جانب معادن أساسية تشمل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر تلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

كيف يعزز الزبادي المناعة؟

تساعد بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على تقوية جهاز المناعة من خلال المساهمة في تقليل الالتهابات داخل الجسم.

ويرتبط الالتهاب المزمن بزيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية والأمراض، ما يجعل تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك خيارا مفيدا لدعم الصحة العامة.

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