بعد منعه من المونديال.. تعيين الصومالي عمر أرتان حكمًا لمباراة كأس السوبر

قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026

على مدار أكثر من ستة عقود، لم تعد أغاني كأس العالم مجرد فقرات موسيقية مصاحبة للبطولة، بل تحولت إلى جزء من ذاكرة كل نسخة في تاريخ المونديال.



ومع انطلاق كأس العالم 2026 من ملعب أزتيكا بالمكسيك، تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لتقديم أغنية "داي داي" في حفل الافتتاح الليلة، لتضيف ذاكرة جديدة إلى سجل الأغاني التي صنعت في تاريخ البطولة منذ "إل روك ديل مونديال" عام 1962.

سجل أبرز أغاني كأس العالم



وبدأت أغاني كأس العالم عام 1962 بأغنية "إل روك ديل مونديال" لفرقة لوس رامبلرز التشيلية، لتصبح بعد ذلك الأغاني جزءاً من هوية البطولة.



وفي عام 1990 ظهرت أول أغنية رسمية بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الصيف الإيطالي، ليحقق بعدها ريكي مارتن نجاحاً عالمياً بأغنية "لا كوبا دي لا فيدا" خلال مونديال فرنسا 1998.



وشهدت نسخة جنوب أفريقيا 2010 واحدة من أشهر أغاني المونديال، عندما قدمت شاكيرا أغنية "واكا واكا" التي تحولت إلى ظاهرة عالمية وحققت مليارات المشاهدات، فيما برزت أيضاً أغنية "ويفينج فلاج" للمغني كي نان كواحدة من أكثر الأغاني ارتباطاً بالبطولة.



كما شهد مونديال البرازيل 2014 إطلاق أغنية "وي آر وان "أوليه أولاه"" بمشاركة بيتبول وجينيفر لوبيز وكلوديا ليتي، بينما قدمت بطولة قطر 2022 عدة أعمال موسيقية أبرزها "توكو تاكا" بمشاركة ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما.



موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026



ويقام حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، ويستمر نحو 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً.



القنوات الناقلة لحفل افتتاح المونديال 2026

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS فعاليات حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN MAX 1 وbeIN MAX 2، كما أعلنت القناة الجزائرية الأولى إذاعة المباراة الافتتاحية عبر البث الأرضي والفضائي.

إقرأ أيضاً:

تدخلات سياسية أبعدتني.. حارس الكاميرون التاريخي يروي أسرار 3 مشاركات في كأس العالم - حوار





قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026



