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شاكيرا الليلة بأغنية "داي داي".. رحلة أشهر أغاني كأس العالم عبر التاريخ

كتب : نهي خورشيد

07:01 م 11/06/2026 تعديل في 07:10 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 24 صورة
    بروفات شاكيرا لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 24 صورة
    بروفات شاكيرا لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 24 صورة
    بروفات شاكيرا لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 24 صورة
    بروفات شاكيرا لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 24 صورة
    النجمة الكولومبية شاكيرا
  • عرض 24 صورة
    النجمة الكولومبية شاكيرا
  • عرض 24 صورة
    أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا بحفل البرازيل
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا في كواليس أغنية واكا واكا
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (5)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (10)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (9)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 24 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (8)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح كأس العالم 2010 (1)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح كأس العالم 2010 (4)

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على مدار أكثر من ستة عقود، لم تعد أغاني كأس العالم مجرد فقرات موسيقية مصاحبة للبطولة، بل تحولت إلى جزء من ذاكرة كل نسخة في تاريخ المونديال.


ومع انطلاق كأس العالم 2026 من ملعب أزتيكا بالمكسيك، تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لتقديم أغنية "داي داي" في حفل الافتتاح الليلة، لتضيف ذاكرة جديدة إلى سجل الأغاني التي صنعت في تاريخ البطولة منذ "إل روك ديل مونديال" عام 1962.

سجل أبرز أغاني كأس العالم


وبدأت أغاني كأس العالم عام 1962 بأغنية "إل روك ديل مونديال" لفرقة لوس رامبلرز التشيلية، لتصبح بعد ذلك الأغاني جزءاً من هوية البطولة.


وفي عام 1990 ظهرت أول أغنية رسمية بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الصيف الإيطالي، ليحقق بعدها ريكي مارتن نجاحاً عالمياً بأغنية "لا كوبا دي لا فيدا" خلال مونديال فرنسا 1998.


وشهدت نسخة جنوب أفريقيا 2010 واحدة من أشهر أغاني المونديال، عندما قدمت شاكيرا أغنية "واكا واكا" التي تحولت إلى ظاهرة عالمية وحققت مليارات المشاهدات، فيما برزت أيضاً أغنية "ويفينج فلاج" للمغني كي نان كواحدة من أكثر الأغاني ارتباطاً بالبطولة.


كما شهد مونديال البرازيل 2014 إطلاق أغنية "وي آر وان "أوليه أولاه"" بمشاركة بيتبول وجينيفر لوبيز وكلوديا ليتي، بينما قدمت بطولة قطر 2022 عدة أعمال موسيقية أبرزها "توكو تاكا" بمشاركة ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما.


موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026


ويقام حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، ويستمر نحو 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً.


القنوات الناقلة لحفل افتتاح المونديال 2026

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS فعاليات حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN MAX 1 وbeIN MAX 2، كما أعلنت القناة الجزائرية الأولى إذاعة المباراة الافتتاحية عبر البث الأرضي والفضائي.

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كأس العالم 2026 مونديال 2026 أغاني كأس العالم شاكيرا مريم فارس أغنية "داي داي" أغنية "واكا واكا"

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